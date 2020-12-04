Sinema Ve Televizyon Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Sinema ve televizyon bölümü hayatın içinde yer edinen çok önemli bir iletişim aracıdır. Bu bölüm televizyon ve sinema sektöründe çalışacak bireyler yetiştirir.

Sinema ve Televizyon Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Üniversitelerdeki sinema ve televizyon bölümü hayatın içinde yer edinmektir. Bu bölüm neredeyse her evin içine giren televizyonda çalışacak kişileri yetiştirir. Özellikle sinema ve televizyon sektöründe çalışacak yetenekli ve profesyonel kişiler bu bölümden mezun olurlar.

Sinema ve Televizyon Nedir?

Sinema ve televizyon yeni teknolojiler ile birlikte medya içerisinde projeler üretilmesidir. Bunun yanı sıra sinema ve televizyon alanında her anlamda çalışma imkanı bulunur. O nedenle bu bölümde mesleğe dair tüm bilgiler detaylı bir şekilde verilmektedir.

Sinema ve Televizyon Bölümünün Amacı Nedir?

Sinema ve televizyon bölümünün amacı bu sektörde çalışacak kişiler yetiştirmektir. Sinema ve televizyon bölümünde verilen teorik ve pratik eğitimler ile birbirinden başarılı bireyler yetiştirilir. Bu bölümde medya ve iletişim anlamında dersler verilir. Empati yeteneği de geliştirilir.

Sinema ve Televizyon Mezunu Ne İş Yapar?

Sinema ve televizyon bölümünden mezun olanlar sinema ve televizyon alanında başarılı işlere imza atarlar. Yeni projeler oluşturabilen bu kişiler yapım alanında önemli görevler üstlenebilirler. Bu bölüm mezunlarının çoğu toplum tarafından tanınan ve bilinen kişiler arasında yer alır.

​​​​​​​Sinema ve Televizyon Kaç Yıllıktır?

Üniversitelerdeki sinema ve televizyon bölümünde dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Bu bölümde dört yıl boyunca eğitim alan kişilerin 240 AKTS kotalarını da doldurmaları gerekir. Bu sayede öğrenciler bölümden başarı ile mezun olurlar.

​​​​​​​Sinema ve Televizyon Okumak İçin Ne Gereklidir?

Sinema ve televizyon bölümünde okumak isteyen kişilerin meraklı ve araştırmacı yönü olmalıdır. Bunun yanı sıra disiplinli ve sorumluluk sahibi olan kişiler bu bölümde rahatlıkla okuyabilirler. Yeni fikirleri olan, medya içerisinde etkin rol oynayabilecek girişken kişiler sinema ve televizyon bölümünde eğitim alabilirler.

​​​​​​​Sinema ve Televizyon Öğretimi İngilizce midir?

Türkiye genelinde bulunan özel üniversitelerin çoğunun öğretim dili İngilizce'dir. İstanbul Şehir Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesinde İngilizce eğitim verilmektedir. Bunun yanı sıra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi, Işık Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesinde öğretim dili Türkçe olarak belirlenmiştir.

​​​​​​​Sinema ve Televizyon Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Sinema ve televizyon bölümü sözel puan türü ile öğrenci almaktadır. Bu bölümde eğitim almak isteyen kişiler Türkçe ve Sosyal Bilgiler sorularını cevaplayabilirler. Bu sorular cevaplanarak iyi bir puan alınmalıdır. Bu sayede sinema ve televizyon bölümünde eğitim alınabilir.

​​​​​​​Sinema ve Televizyon Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversitelerdeki sinema ve televizyon bölümünde iletişime giriş, sosyoloji, iletişim kuramları, televizyon teknik temelleri, sanat tarihi ve görüntü estetiği gibi dersler verilmektedir. Aynı zamanda bu bölümde okumak isteyen kişiler sinema ve televizyonda ses tekniği, sinema ve televizyonda çeşitli video tekniklerinin yanı sıra kamera ile belli aydınlatma teknikleri ile basın ve yayına giriş gibi derslerden sorumlu olurlar.

​​​​​​​Sinema ve Televizyon Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Sinema ve televizyonda bölümünde pek çok iş imkanı bulunmaktadır. Bu bölümden mezun olan kişiler meslek hayatlarına görüntü yönetmenliği, şeflik ve denetleyicilik gibi alanlarda çalışabilirler. Bunun yanı sıra bu bölümü bitiren kişiler iletişim sektörü içerisinde çalışabilirler.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Sinema ve televizyon bölümünden mezun olan kişiler iletişim, medya ve televizyon sektöründe rahatlıkla iş bulabilirler. Aynı zamanda bu alanlarda da çalışırlar.

​​​​​​​Sinema ve Televizyon Çalışma Alanları Nelerdir?

Üniversitelerdeki sinema ve televizyon bölümünden mezun olan kişiler için çalışma alanları oldukça geniştir. Bunun yanı sıra mezunlar yönetmenlik, fotoğrafçılık, kameramanlık ve ışık şefi gibi görevlerde bulunabilirler. Sanat yönetmeni ve görüntü yönetmeni gibi görevlerde çalışabilen mezunlar için pek çok farklı çalışma alanı bulunuyor.

​​​​​​​Sinema ve Televizyon Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye genelinde Gaziantep Üniversitesi'nin yanı sıra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile son dönem en çok tercih edilen İstanbul Şehir Üniversitesi ve Beykent Üniversitesinde sinema ve televizyon bölümü bulunmaktadır.