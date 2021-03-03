Sinek Küçüktür Ama Mide Bulandırır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Sinek küçüktür ama mide bulandırır atasözü Türkçedeki mecaz anlamlı atasözlerinden birisidir. Mecaz anlamlı atasözlerinde anlatılmak istenen kelimelerin gerçek anlamlarını kaybetmesi sebebiyle bazen tam olarak anlaşılmayabilir ve cümledeki anlam karışabilir.

Sinek Küçüktür Ama Mide Bulandırır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Sinek küçüktür ama mide bulundur atasözünün iki farklı anlamı vardır.

1) Kirli bir şey ne kadar küçük olursa olsun insanın içini kaldırır. Bir yemeğin içine giren küçük bir parça kirli şey bile o yemeğin yenmemesine neden olur.

2) Sevimsiz ve sinir bozucu bir iş ne kadar küçük ve önemsiz gibi görünse de insanı rahatsız eder.

Sinek Küçüktür Ama Mide Bulandırır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Sen önemsiz gibi göründüğüne bakma, sinek küçüktür ama mide bulandırır.