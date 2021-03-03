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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 03.03.2021 - 03:41 | Son Güncelleme:

Sinek Küçüktür Ama Mide Bulandırır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Sinek Küçüktür Ama Mide Bulandırır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Sinek küçüktür ama mide bulandırır atasözünün anlamı nedir? Sinek küçüktür ama mide bulandırır atasözünün cümle içinde kullanımı nasıl olur? Sinek küçüktür ama mide bulandırır atasözünü hangi durumları ifade etmek için kullanabiliriz? Sinek küçüktür ama mide bulandırır atasözü ile ilgili bilmek istediğiniz tüm detayları derledik.

Sinek küçüktür ama mide bulandırır atasözü Türkçedeki mecaz anlamlı atasözlerinden birisidir. Mecaz anlamlı atasözlerinde anlatılmak istenen kelimelerin gerçek anlamlarını kaybetmesi sebebiyle bazen tam olarak anlaşılmayabilir ve cümledeki anlam karışabilir.

 Sinek Küçüktür Ama Mide Bulandırır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Sinek küçüktür ama mide bulundur atasözünün iki farklı anlamı vardır.

 1) Kirli bir şey ne kadar küçük olursa olsun insanın içini kaldırır. Bir yemeğin içine giren küçük bir parça kirli şey bile o yemeğin yenmemesine neden olur.

 2) Sevimsiz ve sinir bozucu bir iş ne kadar küçük ve önemsiz gibi görünse de insanı rahatsız eder.

 Sinek Küçüktür Ama Mide Bulandırır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Sen önemsiz gibi göründüğüne bakma, sinek küçüktür ama mide bulandırır.

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