Simyacı kitabını kim yazmıştır? Simyacı kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Simyacı kitabı ilk kez 1988 yılında yayınlanmış olan bir kitaptır. İlk kez Portekizce dili ile yayınlanmıştır. Daha sonra ise farklı dillere çevrilmiştir. Simyacı kitabını Türkçe'ye çeviren çevirmen ise Özdemir İnce'dir. Kitap eleştirmenleri tarafından Simyacı kitabı bir fenomen kitap olarak lanse edilir. Simyacı kitabının yazarı aynı zamanda Brezilyalı bir şarkı sözü yazarıdır. Simyacı kitabı toplam 26 dile çevrilmiş bir eserdir. Ayrıca bu kitap 7 milyonu aşkın satış ile rekor kırmıştır.

Simyacı Kitabı Konusu ve Anafikri

Simyacı kitabının konusu İspanya'dan Mısır piramitlerinde hazine aramaya gelen bir adamın hikayesini anlatmaktadır. Simyacı kitabının ana fikri hayatımızda mutluluğu çok uzak da görsek aslında mutluluk oldukça yakınımızdadır.

Simyacı Kitabını Kim Yazmıştır?

Simyacı kitabının yazarı Brezilyalı Paulo Coelho'dur.

Simyacı Özet

Santiago'nun annesi de babası da rahiptir. Bundan dolayı Santiago eğitimi için ailesi tarafından bir papaz okuluna gönderilmiştir. Santiago'nuun babasının bir koyun sürüsü vardır. Okuldan arta kalan zamanlarında babasının bu koyun sürüsüne çobanlık yapar ve onları otlatır. Bu şekilde bütün endülüsü de gezme fırsatı bulurdu. Santiago 16 yaşına geldikten sonra babası gibi rahip olmak istemediğini söyler. Babasından farklı olarak bir gezginci olmaya karar verir. Babası da Santiago'nun bu isteğini memnuniyetle karşılar ve ona bir kese verir. Ardından dünyayı dolaşmasına izin verdiğini söyleyerek oğlunu kutsar.

Santiago'nun sırtında bir heybe bulunur. Yastık olarak ise kitabını kullanır. Yanında da daima bir yamça bulunur. Babasından aldığı para ile bir koyun sürüsü satın alır. Ardından bu koyun sürüleri ile beraber gezgin olma hayalini gerçekleştirmeye başlar. Santiago gezdikçe geziyor ve yeni yerleş keşfediyordu. Fakat Dünya sandığından da daha büyüktü. Gezmenin sonunun olmadığını biliyordu. Her gün koyunları ile birlikte farklı yerlere gidiyor ve koyunlarını farklı mecralarda otlatıyordu. Santiago o kadar fazla geziyordu ki bazen mevsimlerin değiştiğinin bile farkında değildi.

Koyunların keyfi son derecede yerindeydi. Tek endişeleri ise yiyecek ve susuz kalmaları idi. Dağ taş koyunları ile birlikte gezdikten sonra hava kararınca koyunlarının arasında yatıyordu. Ardından hava aydınlandığında tekrardan koyunları ile birlikte geziyordu. Rüyasında ise Mısır piramitlerini görmüştü. İlk defa Mısır piramitlerini gören Santiago rüyasında Mısır piramitlerinde hazine olduğunu görür. Bu rüyasını ise köyde bulunan bir falcı kadına anlatmaya karar verir. Falcı kadın ise tam anlamı ile Santiago'ya net cevap veremez. Falcı kadın en sonunda ise eğer bir hazine bulursan bunun onda birini kendisine vermesi gerektiğini söyler.

Ardından bu rüyanın aslında anlamsız olduğunu düşünür ve yine koyunları ile birlikte dünyayı dolaşmaya devam eder.

Simyacı Karakterleri

- Santiago

- Billuriyeci

- Falcı Kadın

- Fatıma

- Simyacı

- Keşiş

- İngiliz

- Melchizedek