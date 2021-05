Simple Future Tense (İngilizce gelecek zaman) örnek olumlu, olumsuz ve soru cümleleri ile alıştırmalı konu anlatımı

Simple future tense kullanımı ve kuralları açısından diğer zamanlara göre daha kolaydır. İngilizce’de simple future tense yani gelecek zamanlı bir cümle kurabilmenin iki yolu bulunur. İlk yol “be going to” kullanımıdır. İkinci yol ise “will” kullanımıdır. Sırayla bu iki yolun kullanımını görelim. Gelecek zamandan kastedilen “-ecek, -acak” şeklinde gelen eklerdir.

Be Going To Olumlu Cümle

Be going to yapısı bizim için bir yardımcı fiildir. Be going to ile kullanılan cümlelerin yapısı biraz şimdiki zamana benzediği için öğrenmesi kolaydır. Olumlu cümle kuracakken “be going to” yardımcı fiilinde kullanılacak olan “be” elbette özneye göre kullanılacak olan “am, is, are” olacaktır. Şimdi olumlu cümlelere örnek verelim.

I am going to clean the house tomorrow. (Yarın evi temizleyeceğim.)

She is going to know the answer in a minute. (Bir dakika içinde cevabı bilecek.)

We are going to sell it. (Onu satacağız)

Be Going To Olumsuz Cümle

Be going to kalıbında olumsuz cümle kurmak için be yardımcı fiiline “not” eki gelir. Şimdi örnekleri inceleyelim.

I am not going to read a book tomorrow. (Yarın kitap okumayacağım.)

It is not going to eat banana. (O muz yemeyecek.)

They are not play soccer at school spoon. (Birazdan okulda futbol maçı oynamayacaklar.)

Be Going To Soru Cümlesi

Soru cümlesinde de her zaman olduğu gibi burada da yardımcı fiil ile özne yer değiştirmelidir. Şimdi örnekleri inceleyelim.

Is he going to wash his car in the garage next week? (O gelecek hafta garajda arabasını yıkayacak mı?)

Are you drink lemonade in the garden tonight? (Bahçede bu gece limonata içecek misin?)

Will Olumlu Cümle

Geleck zamanlı cümle kurmanın ikinci yolu olan “wiil” cümleye “-ecek, -acak” anlamını katar. Olumlu cümlede “I, you, we, they, he, she,it” tüm öznelerile başlayacak olan cümlenin yanına “will” yardımcı fiili ve ardından fiilin gelmesi ile oluşur. Hemen örnekleri inceleyelim.

I will clean the house tomorrow (Yarın evi temizleyeceğim.)

It will eat banana after two days. (İki gün sonra muz yiyecek.)

They will dance in the prom in 2021. (2021 yılında mezuniyet balosunda dans edecekler.)

Will Olumsuz Cümle

Will yardımcı fiilinin yanına “not” eki getirilmesi cümleyi olumsuz yapmaya yetecektir. Örnekleri inceleyelim.

I will not clean the house tomorrow. (Yarın evi temizlemeyeceğim.)

It will not eat banana after two days. (İki gün sonra muz yemeyecek.)

They will not dance in the prom in 2021. (2021 yılında mezuniyet balosunda dans etmeyecekler.)

Will Soru Cümlesi

Soru cümlesinde de yardımcı fiil olan “will” özne ile yer değiştirir ve cümlenin en başına gelir. Şimdi örnekleri inceleyelim.

Will I clean the house tomorrow? (Yarın evi temizleyecek miyim?)

Will it eat banana after two days? (İki gün sonra muz yiyecek mi?)

Will they dance in the prom in 2021? (2021 yılında mezuniyet balosunda dans edecekler mi?)

Will ve Be Going To Farkı

Neden İngilizce ’de iki farklı future tense kullanılıyor gelin bunu anlayalım. Eğer konuşma sırasında bir karar vererek “ şunu yapacağım” diyorsak, bir durum için tahminde bulunuyorsak ve öneride bulunuyorsak “will” kullanılır.

Konuşma sırasında karar verilmeyen önceden planlanan bir şeyden bahsederken, tahmin yürütmeyip direk bir niyeti belli ettiğimizde ve söylediğimiz şeyin gerçekleşeceğine dair kanıtımız varsa “be going to” kullanılır.