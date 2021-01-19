Simetri nedir? Simetrik ne demek? Simetri TDK kelime anlamı

Simetri, iki madde veya daha çok şey arasında var olan ölçümlerinin boyut, konum, biçim veya belirlenmiş bir eksene göre olan ölçü uygunluğuna verilen isimdir.

Simetri Nedir?

Simetri, maddesel varlıklar arasında olan her türlü uygunluğun sağlanmış olduğu bölgesel ve biçimsel olmak üzere benzerlik göstermesidir. Matematiksel terim olarak, bir doğrunun eksen olarak alınmasıyla başlayan ve bir başka doğru parçasıyla eşit uzaklık gösteren parçalara verilen isim olarak bilinmektedir. Bunun dışında simetrinin başka bir tanımı da, biyolojik hususlar üzerinden yapılmaktadır. Vücutta yer alan organların, eklem yapılarının ya da bölüm çizgilerinin, herhangi bir düzleme karşın olan benzerliği olarak ifade edilmektedir.

Simetrik Ne Demek?

Simetrinin farklı tanımları, değişik ölçüleri ve işlemsel boyutları bulunmaktadır. Simetri tanımları matematiksel, bilimsel ve biyolojik açıdan üç ayrı husus çevresinde değerlendirilmektedir. Simetri genel olarak bir cismin veya maddenin, uzaktan çekilmiş bir doğruya göre görüntüsüdür. Bunun dışında simetri hususu aynada görünen bir cismin veya cisimlerin, kendi benzerliğinde aynen yansıtılmasıdır.

Simetri TDK Kelime Anlamı

Simetrinin TDK sözlüğünde karşılığı olarak, bakışım sözcüğü karşımıza çıkmaktadır. Bunun haricinde karşılıklı olarak uygunluk gösteren iki kısmın benzerliği olarak tanımlanmaktadır. Vücudun ya da vücutta yer alan organların karşılıklı bir biçimde hacim ve biçim yönünden benzerlik göstermesi olarak da bilinmektedir. Son olarak, atom moleküllerinin belli bir uygunluk ve düzen dahilinde sıralanması da, simetrinin TDK karşılığında yer almaktadır. M, S, T, I gibi bazı harfler ise simetrik yönden, aynada görüntüsü aynı olan harflerden bazılarıdır.