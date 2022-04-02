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Şikayet Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Şikayetin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Şikayet Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir Şikayetin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Dil bilgisi konularından birisi de "eş anlamlı sözcüklerdir". İşte ilgiyle okuyacağınız şikayet kelimesinin eş anlamlısı nedir, şikayetin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

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 Şikayet sözcüğünün eş anlamlıları müşteki, yakınma, sızlanma gibi kelimelerdir. 

 Şikayet Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? 

 Sağlıklı bir iletişim dilin doğru kullanımı ile olanaklıdır. Bazı temel dilbilgisi kurallarını mutlaka bilinmesi ve kullanılması gerekir. Bu bağlamda "eş anlamlı" sözcükleri bilmek gerekir. Eş anlamlı sözcükler; yazılışı farklı fakat anlamları aynı olan sözcüklerdir.

 Şikayet sözcüğü yaygın biçimde kullanılan bir kelimedir. Şikayet sözcüğünün birden çok eşanlamlı karşılığı vardır. Örneğin; "yakınma" sözcüğü şikayet sözcüğünün eş anlamlısıdır. 

 Şikayetin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK) 

 Bir sözcüğün anlamını ya da yazılışını öğrenmek için başvurulacak temel kaynaklardan birisi ve en önemlisi Türk Dil Kurumu sözlüğüdür. TDK sözlüğüne göre şikayet sözcüğünün eş anlamlısı sözcükler şunlardır: 

Yakınma 

Sızlanma 

Yakıntı 

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Şikayet sözcüğünün eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler şöyledir: 

Ayşe teyze, çalışmayan ve tembellik eden kocasından yakınmaya devam ediyordu. 

Gülistan, küçük kardeşi Cem'in defterlerini ve kitaplarını karaladığını sızlanarak annesine anlatıyordu. 

Maden işçileri çalışma şartlarının ağırlığından yakınıyorlar. 

Gürültü yapan komşuyu bina görevlisine şikayet eden Ahmet amca uyuyamadığından yakınıyor. 

Kızamık olan küçük Ece, annesine sızlanıyordu. 

Kadın cinayetlerinden herkes yakınıyor ve acil çözüm bulunmasını istiyor. 

Yaşlı amca kendisine bakmayan çocuklarından yakınıyordu.

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