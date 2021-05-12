Siirt'in alan kodu kaçtır? Siirt telefon kodu hakkında bilgi

Siirt alan kodu 0484 kodlu bir numaradır. Bu alan kodu telefon numaralarının oluşumunda önem arz eden. telefon numaralarını sınıflandıran bir kod olmaktadır.

Siirt Alan Kodu Kaçtır?

Siirt ülkemizde yer alan 81 tane illerimizden birisini teşkil etmektedir. Bunun yanı sıra bu şehrin plaka kodu yani aldığı numara 56 numaralı şehirdir. Aynı zamanda bu ilin bir de alan kodu bulunur. Bu alan kodu telefon numaralarının isimlendirilmesinde, numaralandırılmasında önem taşır. Siirt ilinin alan kodu 0484 numaralı alan kodudur. Bunun yanı sıra ilçelerinin de kendisine ait telefon kodu bulunur. Bu telefon kodu ise şu şekilde olmaktadır:

l 0 484 223 - Eruh

l 0 484 223 - Siirt merkez

l 0 484 261 - Baykan

l 0 484 261 - Pervari

l 0 484 261 - Şirvan

l 0 484 261 - Tillo

l 0 484 411 - Kurtalan

l 0 484 413 - Kurtalan

l 0 484 511 - Şirvan

l 0 484 513- Şirvan

l 0 484 566 - Baykan