Sigortacılık Ve Aktüerya Bilimleri Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Sigortacılık ve aktüerya bilimleri bölümünde okumak isteyen kişilerin sorumluluk sahibi, mantıklı ve disiplinli olmaları gerekmektedir.

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Nedir?

Sigortacılık ve aktüerya bilimleri genel olarak sigortacılık teknikleri, finans, yatırım ve istatistik gibi yan dalları içermektedir. Bu bölüm içerisinde kişilere çeşitli sigortacılık eğitimleri verilmektedir. Sigortacılık ve aktüerya bölümünü tercih edecek olan kişilerin disiplinli, çalışkan ve sorumluluk bilinci yüksek olan kişiler olması gerekmektedir. Aktüerya bölümü ise genel olarak iş içerisinde oluşan sorunları çözmek üzerine kurulan bir bölümdür. Bu bölüm içerisinde finansal ve istatiksel teoriler uygulanmaktadır. Bölüm içerisinde kişiler aktüeryal modelleme, finansal raporlama, emeklilik, finans ve benzeri birçok konuyu çözmektedir. Aynı zamanda da birçok finansal konuda danışmanlık yaparak, pratik çözümler ele almaktadır.

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümünün Amacı Nedir?

Sigortacılık ve aktüerya bilimleri bölümü genel olarak kişilerin yatırımlarında ve finansmanlarında olan problemleri çözmektedir. Bununla beraber olasılık ve istatistik tabloları oluşturarak kar payını hesaplamaktadır.

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Mezunu Ne İş Yapar?

Sigortacılık ve aktüerya bilimleri mezunu olan kişiler belirli kurumlarda finans ve yatırım bölümlerinde uzman olarak çalışabilirler. Aynı zamanda da kişiler yöneticilik, denetleme uzmanı ve benzeri kollarda da görev yapabilirler.

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Kaç Yıllıktır?

Sigortacılık ve aktüerya bilimleri bölümü dört yıllık eğitim vermektedir. Kişiler 240 AKTS hakkını tamamlamış olmaları durumunda mezun olma hakkı kazanmaktadır. Kişilerin aynı zamanda da üniversitenin mezuniyet koşullarını eksiksiz yerine getirmesi gerekmektedir.

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Okumak İçin Ne Gereklidir?

Sigortacılık ve aktüerya bilimleri okumak isteyen kişilerin matematik, finans, istatistik ve benzeri bölümlere ilgi duyması gerekmektedir. Bununla beraber kişilerin özellikle sigorta ve banka işlerine de ilgi duyması gerekmektedir. Bu bölümde okumak isteyen kişilerin sahip olması gereken nitelikler ise şu şekildedir;

Özverili ve sorumluluk sahibi olması.

Disiplinli olması ve soğuk kanlı olması.

Analitik düşünme yetisine sahip olması.

Esnek çalışma koşullarına uygun olması.

Ekip çalışmasına yatkın olması.

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Öğretimi İngilizce midir?

Sigortacılık ve aktüerya bilimleri bölümü Türkçe ve İngilizce olarak öğrencinin seçeceği üniversiteye göre farklılık göstermektedir. Kişiler seçecekleri üniversiteye göre dil seçeneğini belirleyebilirler. Bölüm içerisinde mesleki İngilizce ve akademik İngilizce öğretilebilir.

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Sigortacılık ve aktüerya bilimleri SAY puan türü ile öğrenci almaktadır. Kişilerin bu bölüme girmesi için MF, MF1, MF2, MF3 ve MF4 sorularını başarılı bir şekilde vermesi gerekmektedir. YKS sınavının her iki oturumundan da yeterli puan alan öğrenciler bu bölüme giriş yapabilirler.

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Sigortacılık ve aktüerya bilimleri bölümü 4 dönem boyunca ders almaktadır. Kişiler bu bölüm içerisinde çeşitli birçok farklı dersle karşılaşabilir. Sigortacılık ve aktüerya bilimleri bölümü dersleri ise şu şekildedir;

İstatistik

Olasılık

Finansal Matematik

Temel Sigortacılık

Aktüerya Matematiği

Aktüeryada İstatiksel Çıkarım

İfal Teorisi

Aktüerya Risk Teorisi

Risk Analizi

Enfeksiyon Kontrol

Sterilizasyon Esasları

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Sigortacılık ve aktüerya bilimleri mezunu olan kişiler çeşitli kurumlarda farklı pozisyonlarda görev alabilir. Bununla beraber kişiler bireysel olarak da bu işi yürütebilirler. Bu bölümden mezun olan kişiler finans ve yatırım bölümlerinde çalışabilir. Aynı zamanda da yöneticilik, denetleme ve benzeri görevlerde yer alabilir.

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Çalışma Alanları Nelerdir?

Sigortacılık ve aktüerya bilimleri mezunu olan kişiler çeşitli kurumlarda çalışabilirler. Bu bölümden mezun olan kişilerin çalışabileceği alanlar ise şu şekildedir;

Devlet bankaları.

Özel bankalar.

Sigorta şirketleri.

Sosyal güvenlik kurumları.

Yatırım danışmanlık firmaları.

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Sigortacılık ve aktüerya bilimleri sayısal puanla öğrenci almaktadır. Kişiler dilerlerse bu bölümü İngilizce veya Türkçe okuyabilirler. Sigortacılık ve aktüerya bilimleri bölümü olan üniversiteler ise şu şekildedir;

Afyon Üniversitesi

Girne Amerikan Üniversitesi

On Dokuz Mayıs Üniversitesi