Şiddet Nedir, Nedenleri Nelerdir? Şiddet Neye Bağlıdır?

Şiddet hayattaki tüm teknolojik gelişmelerin ve eğitim oranının toplumlar arasında artmasına rağmen hala tükenmeyen ve temelinde birçok neden olan istenmeyen davranış şekilleri olmaktadır.

Şiddet Nedir?

Şiddet temelinde güç veya baskı uygulamak suretiyle diğer bir insana bedensel veya ruhsal boyutta zarar vermeye neden olan davranışların tümü olarak belirlenmektedir. Şiddet fiziksel veya ruhsal olarak başkalarına veya topluma zarar veren durumlar olmaktadır.

Şiddet Nedenleri Nelerdir?

Şiddet olgusunun bireysel veya toplumsal birçok nedene dayalı ortaya çıktığı bilinmektedir. Şiddet duygusunun temelinde yatan birçok psikolojik sorun olduğu şiddete meyilli insanların genellikle suça eğilimli kişiler olduğu uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarda belirlenmektedir. Şiddet sadece bedensel yani fiziki boyutta olmakla kalmayıp daha ağır sonuçlara neden olmaktadır.

Psikolojik şiddet ise karşıdaki kişinin ruhsal durumunu bozmaya yönelik yapılan davranışlar olarak kabul edilmektedir.

Şiddet uygulama eğilimi genellikle sevgisiz büyüyen kendi öz saygısını kazanamamış bireylerde veya ruhsal algılama bozukluğu olan kişilerde yaygın görülmektedir. İstediklerini yaptırmak için uygulanan şiddet zamanla alışkanlığa dönüşerek karşı tarafı fiziki ve içsel olarak etkisiz bırakmaya neden olmaktadır. Şiddet bazı toplumlar tarafından normal kabul edildiği için tepkisiz kalınmakta ve bu nedenle şiddet eğilimi artmaktadır.

Şiddet Neye Bağlıdır?

Gelişen toplumlarda eğitim durumunun artması kent hayatında ilerleme ve insan ilişkilerinde daha da sosyal olmak gibi toplumsal değişikliklerin şiddeti ortadan kaldırması beklenmektedir. Buna rağmen yapılan araştırmalarda şiddet oranının daha çok eğitimli ve toplum tarafından saygı duyulan kesimler arasında daha da normalleştiği görülmektedir. Özellikle psikolojik şiddete maruz kalmak gelişmiş toplumlarda daha çok görülmektedir.

Şiddet eğilimi yaşanılan toplumun özelliklerine bağlı olmasının yanında daha çok bireysel ve psikolojik nedenlere bağlı olmaktadır. Bireyin çocukluk evresinde ebeveynlerinden yeterli ilgi ve sevgiyi alamamasından kaynaklandığı gibi ergenlik döneminde yaşadığı olumsuz olaylar sonucunda da şiddete meyilli olmasına bağlanmaktadır.

Şiddet birçok nedenden ortaya çıkmasının yanında yetiştirilmek tarzına, eğitime, sosyal çevreye, maddi zorluklara bağlı nedenler arasında sayılmaktadır.