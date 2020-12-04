Seyahat İşletmeciliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Seyahat işletmeciliği ise insanların seyahat yöntemlerinin planlayan, yönlendiren ve deneyimlerinden en yüksek faydayı almalarını sağlayan bir iş kolu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Seyahat İşletmeciliği Bölümü Tanıtımı Ve Hakkında Bilgi

Seyahat işletmeciliği programı seyahat edenlerin yani turistlerin seyahat deneyimlerini planlayan, bütçelendirme ve gerekli organizasyonları yapan meslek elemanlarının yetiştirilmesini sağlamaktadır.

Seyahat İşletmeciliği Nedir?

Seyahat işletmenleri turizm sektörü kapsamında hizmet vermektedirler. Bu sebeple bu sektörün her türlü kurumunda gerçekleştirilen konaklama, beslenme, ulaştırma ve rekreasyon gibi faaliyetleri yönetmekle görevli olmaktadırlar.

Programda temel iş teorisini, seyahat acenteleri, otelleri ve eğlence kompleksleri gibi geniş yelpazedeki turizm kuruluşlarının yönetimi için nitelikli eleman yetiştirmektedirler.

Seyahat İşletmeciliği Bölümün Amacı Nedir?

Bu programın var olmasındaki asıl amaç günden güne değişen ve canlanan turizm sektöründeki çeşitli alt işkollarına nitelikli yönetici adaylarının yetiştirilmesi olmaktadır.

Turizm sektörü içerisinde başta ulaşım, konaklama ve yiyecek içecek sektörleri bulunmaktadır. Ayrıca bu sektörlerin birden fazla çeşitlilikte alt kolu bulunmaktadır. Diğer bir yandan turizm sektörü insan gücüne en fazla ihtiyaç duyulan sektörlerden birisi olmaktadır. Turistlerin yaşayacağı deneyimi hizmet olarak sunan turizm sektöründe yöneticilerin ve yönetici kadrosunun son derece önemli olması da normal olarak karşılanmaktadır. Bu pozisyonlar için nitelikli elemanların yetiştirilmesi için açılan programlardan birisi de seyahat işletmeciliği olmaktadır.

Seyahat İşletmeciliği Mezunu Ne İş Yapar?

​​​​Bu bölümde öğrenim görüp mezun olan öğrencilerin birbirinden farklı alan ve iş kollarında iş bulma olasılığı bulunmaktadır. Hem Türkiye'nin dört mevsim turizme açık olması, hem de turizm sektörünün kendi içerisinde geniş ürün yelpazesine sahip olması mezunların iş bulma olasılıklarını arttırmaktadır. Diğer bir yandan bu bölüm mezunları sadece ülkemizde değil dünyanın bütün ülkelerinde iş imkanlarına sahip olmaktadırlar.

Bu bölümden mezun olan öğrenciler hem özel sektörde hem de devlet kurum ve kuruluşlarında iş bulabilmektedirler. Birbirinden farklı turizm türleri üzerinde çalışabilecekleri gibi ulaştırma, konaklama ve yiyecek içecek sektörlerinin alt kollarında da iş imkanlarına sahip olmaktadırlar.

Seyahat İşletmeciliği Kaç Yıllıktır?

Turizm sektörüne yönetici adayı yetiştiren bölümün öğrenim süresi 4 yıllık olmaktadır.

Seyahat İşletmeciliği Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bu bölümü okumak isteyen öğrencilerin sahip olması gereken özelliklerin başında insan ilişkilerinin kuvvetli olması özelliği bulunmaktadır. Çünkü sektör doğası gereği ile insan ilişkileri üzerine kurulmaktadır. Bu bölümü tercih edecek kişilerin sahip olması gereken diğer özellikler arasında ise liderlik vasıfları, enerjik ve sorunlara çabuk çözüm bulabilmek olmaktadır.

Seyahat İşletmeciliği Bölümü İngilizce midir?

Birçok üniversitede bulunan bölüm genel olarak İngilizce öğrenim sağlamaktadır. Ancak bazı fakülteler Türkçe eğitimi tercih etmektedir.

Seyahat İşletmeciliği Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilerin lisede aldıkları eğitim eşit ağırlık üzerine olmalıdır.

Seyahat İşletmeciliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Seyahat işletmeciliği bölümünde verilen dersler yönetici adayları yetiştirdiği için hem sektör hem de işletme ağırlıklı dersler olmaktadır. Genel olarak verilen dersler ise şu şekilde sıralanır:

Turizm,

İktisat,

İşletme,

Turizm işletmeciliği,

Turizm pazarlaması,

Konaklama işletmeciliği,

Destinasyon pazarlaması,

Yiyecek içecek yönetimi,

Muhasebe,

Turizm hukuku.

Turizm işletmelerinde çevre yönetimi,

Seyahat acenteliği ve tur operatörlüğü,

Turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi,

Turizm işletmelerinde e-ticaret uygulamaları,

Rezervasyon sistemleri,

Turizmde itibar yönetimi,

Turizm sosyolojisi,

Turizm işletmelerinde örgütsel davranışlar,

Seyahat İşletmeciliği Bölümü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Bu bölümden mezun olan öğrencilerin çalışabilmeleri için birbirinden farklı iş kolları bulunmaktadır. Bu iş kollarını kabaca ikiye ayırmak gerekirse özel sektör ve devlet olmaktadır.

Sektörün devlet ayağında sağladığı iş imkânlarının başından bakanlıklarda uzman olarak çalışmak, devlete ait konukevlerinde sağlanan iş imkanları gibi pozisyonlar bulunmaktadır.

Sektörün özel ayağına bakıldığında isem mezunların sahip olduğu iş imkanları şu şekilde sıralanabilir:

Turist rehberliği bağımsız ya da seyahat acentasına bağlı olarak gerçekleştirilebilir,

Müze rehberliği,

Seyahat acentaları,

Akademik kariyer,

Havayolu şirketleri,

Kara yolu şirketleri,

Demiryolu şirketleri,

Deniz yolu şirketleri,

Etkinlik ve organizasyon şirketleri,

Konaklama hizmeti veren şirketler,

Seyahat İşletmeciliği Bölümü Çalışma Alanları

Bu bölümden mezun olan öğrenciler genel olarak konaklama, seyahat acentaları, ulaşım ve yiyecek-içecek sektöründe kendilerine pozisyon bulabilmektedirler.

Seyahat İşletmeciliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Bu bölüme bünyelerinde yer veren üniversiteler bunlar olmaktadır:

Ege Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Kırklareli Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

İskenderun teknik Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi