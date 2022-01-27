Sevk etmek nasıl yazılır? Sevk etmek kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Dilimizde ''etmek'' yardımcı fiiliyle birlikte kullanılan birçok sözcük yer almaktadır. Bu kelimelerden bazıları birleşik bazıları ise ayrı yazılır. Örnekler: 1- Terk etmek

2- Fark etmek 3- Rica etmek 4- Defetmek 5- Halletmek 6- Sarf Etmek

7- Çark Etmek 8- Kaybetmek 9- Cezbetmek 10- Söz Etmek

Sevk Etmek Nasıl Yazılır?

Arapça kökenli bir sözcük olan sevk, hem yönlendirme ve iletme hem de idare etme anlamına gelir. Bu kelime birçok tamlamanın içinde de yer alır. Örneğin: Sevk-i Tabi

Resmi kurumlarda da sık sık kullanılan sevk etmek kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

SEVK ETMEK

Sevk Etmek Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

SEVKETMEK - Yanlış

SEVK ETMEK - Doğru

Sevk Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Koğuşta isyan çıkaran suçlular müdürün talimatıyla başka bir hapishaneye sevk edildi. (Doğu Kullanım)

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2- Dün öğleden sonra bize yanlışlıkla gönderilen resmi belgeyi doğru adresine sevkettik. (Yanlış Kullanım)