Ses Nedir Ve Nasıl Oluşur? Ses Kaynakları Nelerdir

Ses, canlıların işitme organları sayesinde algılayabildikleri periyodik basınç değişimlerine verilen isimdir. Çevremizde duyduğumuz ses kaynakları birbirinden farklılık göstermektedir. Ses kaynaklarının iyi bir şekilde öğrenilebilmesi için öncelikle ses teriminin doğru bir şekilde öğrenilmesi gerekir.

Ses Nedir ve Nasıl Oluşur?

Ses, objelerin titreşmesi ile ortaya çıkan bir enerjidir. Titreşimler de objenin yapmış olduğu çok hızlı hareketlere verilen isimdir. Cetvelin 2/3'ü dışarıda olacak bir biçimde masada tutup masadaki bölümüne elinizle bastırın, kalan kısmı da aşağıya doğru çekip bırakın. Bu hareketten sonra cetvel aşağı ve yukarı olacak şekilde hızlı bir biçimde titreşim hareketi yapar. Cetvel bu şekilde hareket ederken vınlama şekli bir ses de oluşacaktır. Bu vınlama sesi cetvelin titreşimi nedeni ile meydana gelmektedir.

Ses olayı, fizikseldir. Fizikte bu konuda bahsedilirken sesin titreşim hareketi anlatılmaktadır. Cisimlerin ses çıkarabilmesi için periyodik ve hızlı bir biçimde titreşmesi gerekmektedir. Sesler iki grupta toplanmaktadır. Bunlar;

İnsan kulağı ile duyulabilen sesler

İnsan kulağı ile duyulamayan sesler

Ses oluşumu için yalnızca titreşim hareketi yeterli olmamaktadır. Sesin meydana gelmesi için titreşen cismin sesi ileten bir ortamda bulunması gerekir.

Ses Kaynakları Nelerdir?

Ses kaynakları sesin ilk meydana geldiği yere verilen isimdir. Bir sesin meydana gelmesi için ise bir kaynağın olması gerekir. Ses kaynakları değişik sesler üretir. Ses kaynakları iki grupta incelenmektedir. Bunlar;

Doğal Ses Kaynakları

Yapay Ses Kaynakları

Doğal Ses Kaynakları

Bazı sesler doğada kendisi meydana gelir. Doğada bu şekilde kendi kendine ses çıkaran sesler doğal ses kaynağı olarak isimlendirilmektedir. Doğal kaynaklardan meydana gelen sesler ise doğal ses olarak isimlendirilir.

Yapay Ses Kaynakları

İnsanların oluşturduğu sesler yapay sesler olarak isimlendirilmektedir. Yapay ses kaynağından oluşan sesler yapay ses olarak isimlendirilir. Müzik aletlerinin çalınması ile ortaya çıkan ses yapay sestir. Bunun yanında araç sesler, zil sesi, telefon sesi gibi sesler de yapay ses olarak isimlendirilmektedir.