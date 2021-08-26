Ses Nasıl Güzelleştirilir? Ses Tonu Değişebilir Mi? Kadınlarda Ve Erkeklerde Ses Kaç Yaşında Oturur?

Belirli amaçlar altında konuşmak veya şarkı söylemek ile birlikte güzel bir diyalog kurabilmek için sesin doğru biçimde kullanılması gerekmektedir. Özellikle sosyal ağ hesaplarının mevcut olduğu çağda bu alanlarda video paylaşmak adına sesin doğru bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bununla birlikte iyi bir biçimde şarkı söyleyebilmek ve tonlamayı yakalayabilmek için de yine ses son derece önemlidir.

Sesin Güzelliğini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Sesin güzel veya çirkin çıkmasına sebep olan pek çok genetik ve çevresel faktörler bulunmaktadır. Ses tellerinin boyu, dudakların yapısı, dişler ve benzeri gibi genetik unsurların yanında beslenme rutini, alkol, sigara gibi kötü alışkanlıklar ve ses egzersizleri gibi çevresel unsurlar da sesi olumlu veya olumsuz etkilemektedir.

Ses Nasıl Güzelleştirilir?

Ses güzelleştirmenin pek çok farklı yolu bulanmaktadır. Bu yolların her birinin birbirinden farklı özellikleri yer almaktadır. Sesi güzelleştirmenin yolları şu şekilde sıralanmaktadır:

Ses ve nefes egzersizlerinin yapılması

Ses telleri ameliyatı

Doğru beslenme alışkanlıkları

Şan dersleri

Şeklinde sıralamak mümkündür.

Ses Doğal Yollar İle Nasıl Güzelleştirilir?

Sesin güzelleştirilebilmesi için özellikle de bazı doğal bitki kaynakları bulunmaktadır. Bahsedilen doğal bitki kaynakları sayesinde boğaz temizlenebilmektedir ve daha güzel, kesin bir ton altında ses kullanmak mümkündür. Sesi güzelleştirmek için kullanılan doğal bitkiler şu şekilde sıralanmaktadır

Adaçayı

Turp ve tarçınlı su

Bıldırcın yumurtası

Zencefil çayı

Elma kabuğu çayı

Menekşe yağı

Farklı kullanım metotları üstünden yukarıda bahsedilen doğal bitki kaynaklarının kullanılması ile ses çok daha net ve güzel bir hale getirilebilmektedir.

Kadınlarda ve Erkeklerde Ses Kaç Yaşında Oturur?

Ses değişimi, ergenlik çağı belirtilerinin en dikkat çekici olan belirtisidir. Sesin ilk olarak çatallaştığı, sonrasında ise çatladığı görülmektedir. Vücuttaki öbür değişimler gibi, ses değişimi de ortaya çıkmaya başlamaktadır. Genel olarak, erkeklerde ses değişikliği 12 ya da 13 yaşlarında ya da ortaokul senelerinde başlamaktadır. 17 ile 18 yaşlarına gelindiğindeyse değişim tamamlanmaktadır ve yeni ses yapısına kavuşulmaktadır. Kadınlarda ses genel olarak 17 ile18 yaşlarına gelindiğinde ses değişimi tamamlanmaktadır ve yeni ses yapısına kavuşulmaktadır.