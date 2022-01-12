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Ses madde midir, değilse nedeni nedir?

#Araştırma#Ses#Ses Madde Mi
Ses madde midir, değilse nedeni nedir

Sesin genel yapısıyla ilgilenen bireyler, sesin bir madde olup olmadığını öğrenmek istiyor. Seslerin madde kategorisinde yer alıp almadığı bireylerin merak ettiği önemli konulardan biridir. Sesin madde olup olmadığı konusu bireylerin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Ses madde midir, değilse nedeni nedir tüm detayları ile derledik.

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Günümüzde kulakla duyulabilen çok fazla sayıda ses bulunuyor. Titreşimlerin oluşturduğu sesler bir madde olarak tanımlanmıyor. Enerji birimi olarak bilinen ses, bir madde değildir.

 Ses Madde midir, Değilse Nedeni Nedir?

 Yapılan araştırmalarla sesin bir madde olup olmadığı tespit edilmek isteniyor. Sesler titreşimlerle oluşarak, enerjiye dönüştürülür. Sesler genel anlamda elle tutulur değildir. Havada bulunan molekülün titremesiyle birlikte meydana gelir. Ses elle tutulan bir şey olmadığı için, madde olarak kabul edilmiyor.

 Madde başlığı adı altında değerlendirmek için elle tutulur olması gerekiyor. Bulunan tüm maddeleri tutabilmek gerekir. Ses ise, farklı şekillerde oluşan bir durumdur. Titreşimlerin oluşturduğu sesler birer madde olarak bilinmez. Sesler, elle tutulamadığı için madde olarak kabul edilmiyor.

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