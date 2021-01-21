Servo motor nedir? Servo motor özellikleri ve çeşitleri

Servo motorlar kapalı devre motor sistemleridir. Sistemin içinde kontrol kartı, dc/ac motor, şaft, dişli, potansiyometre, enkoder ve amplikatör bulunuyor. Bu parçalar sayesinde normal bir motorun sahip olmadığı belirli bir açıya, konuma ve hıza sahip oluyorlar.

Servo Motor Nedir?

Mekanizmalardaki açısal-doğrusal pozisyon, hız ve ivme kontrolünü hatasız bir şekilde yapan tahrik sistemine servo motor deniliyor. Kısaca sinyaller yardımıyla mekanizmadaki hataları tespit edip, gideren bir düzenektir. Bu düzenekler istenilen pozisyonu alması, yeni bir komut gelmediği sürece bulunduğu pozisyonu değiştirmemesi amacıyla tasarlanmışlardır.

Servo motorlar, istenilen gösterge değerlerine göre hareket eden bir kontrol mekanizmasıdır. Bu motorlar yüksek kararlılıkta çalışabilmek için çalışma şartlarını daima kendi kendine kontrol eden bir mekanizmaya sahiptirler.

Servo Motor Özellikleri

1- Diğer motor türlerine göre daha hassastırlar.

2- Yapı olarak DC ve AC motorlara benziyorlar. Bu motorlara ek olarak iç yapısında bir potansiyometre/encoder ve motor milinin konumunu ölçen bir kontrol devresi bulunuyor.

3- Üç bağlantı ucuna sahiptir. Bunlardan ikisi motoru çalıştırıyor. Üçüncüsü sistemin giriş birimine motor şaftının konumunu bildiriyor.

4- Yüksek güç gerektiren durumlarda DC motor yerine kullanılabiliyor.

5- Yüksek frekans değerlerinde çalışma kapasitesine sahiptir.

6- Açısal hareketlerde bulunabiliyorlar. Bu nedenle CNC kontrollü makineler için uygundurlar.

7- Çalışma momentleri düşüktür.

Servo Motor Çeşitleri

Servo motorlar DC ve AC servo motorlar olmak üzere iki çeşide ayrılıyor.

DC Servo Motorlar; Motorun içinde bir adet DC motor bulunmasından dolayı bu ismi almıştır. Fakat DC motorlara ek olarak bir kontrol devresi ve çıkışında bir mil görevi gören potansiyometre ile DC motorun milini kontrol ediyor.

DC Servo Motorlar açısal olarak -90 - +90 dereceleri arasında olmak üzere 180 derecelik bir açıyla hareket edebiliyorlar. Motora yazılımsal olarak dönme miktarı PWM modülüyle veriliyor. Modül kare dalgalardan oluşuyor. Kare dalgg 1 konumundayken motora güç gidiyor, 0 konumundayken güç gitmiyor. Motorda açısal hareketin sağlanabilmesi için bir kare dalga 20 mili saniye oluşan palse şeklinde gönderilmesi gerekiyor.

AC Servo Motorlar; Bu motorlar, hareket mekanizması olarak alternatif akım elektrik motorlarıyla aynı özellikleri gösteriyor. AC motorlarından farklı olarak encoder kısmına sahiptirler. Encoder yardımıyla açısal hassasiyete kavuşmuş oluyorlar.

Genellikle iki veya üç fazlı olarak üretiliyorlar. Bu motorların rotolları kısa devre çubuklu ya da doğal mıknatıslıdır. Bu motorlar asenkron veya senkron tipi motorlara benziyorlar.