Sert karasal i̇klim nerelerde görülür? Özellikleri nelerdir? Toprak tipi nasıl olur?

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Ülkemizde birçok iklim tipi vardır. Her alanda olduğu gibi Türkiye'nin iklim konusunda da zengin bir çeşitliliği bulunmaktadır. Öğrencilerin dersleri için iklim türlerine göz atması yaygın olsa da çoğu insan iklim türlerini merakla inceler. Türkiye'deki iklim koşullarından biri Sert Karasal İklim'dir. Karasal iklim, ülkemizde geniş bir alanda hakim olması insanlar tarafından önemsenen türlerinden biridir. Bu iklim Türkiye'nin birçok bölgesinde bulunduğundan, kara iklimi hakkında merak edilen sorular vardır.

Sert Karasal İklim Nerelerde Görülür?

Sert karasal iklim hakkında belki de en çok merak edilen konu bu iklim tipinin nerelerde görüldüğüdür. Günümüzün temel bilgi edinme kaynağı olan internette sert karasal iklim hakkında en çok aranan konu budur. İnsanların sıklıkla merak ettiği ve araştırdığı bilinmektedir. Bu iklim türü denizden uzak iç kesimlerde görülür. Ülkemizin denizden uzak iç kesimlerinde hakim olan iklim karasaldır. Ülkemizde Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Trakya bölgelerinde karasal iklim görülür. Erzurum ve Kars'ın bazı kesimlerinde kırsal iklim hakimdir.

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Sert Karasal iklimlerin de çeşitleri vardır ancak ülkemizde gözlemlenen karasal iklimler buna benzer. İç Anadolu bölgesi deniz sıcaklığına ulaşamayacak kadar uzak olduğu için bölgenin yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Karasal iklim, Trakya bölgesinin bazı kesimlerinde de bulunur. Aslında, kıyı şeridi olmayan herhangi bir şehir karasal iklime sahiptir.

Sert Karasal İklim Özellikleri

Türkiye'de pek çok farklı iklim çeşidi vardır. Her iklimin kendine özgü belirli özellikleri bulunmaktadır. Bunlar bilinmesi gereken önemli özelliklerdir. En yaygın görülen iklim türlerinden biri sert karasaldır. Sert karasal iklim, kıyı şeridi olmayan hemen hemen her şehirde görülebilen bir iklimdir. Karasal iklime sahip bir bölgeye taşınan veya seyahat eden insanlar için karasal ikliminin özelliklerini bilmek önemlidir. Çünkü insanlar yaşayacakları yerde ki hava koşullarına karşı tedbir almak zorundadır. Aksi takdirde karşılaştıkları iklim şartları zor şartlar oluşturabilir. Bu nedenle karasal iklimin hüküm sürdüğü yerlere gitmeden önce burayı incelemek gerekir. Sert karasal iklimin özellikleri aşağıdaki gibidir:

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-Kışlar genellikle erken gelir.

-Kışın hava sıcaklığı çok soğuk olabilir.

-Kar 80 ile 90 gün boyunca yerde kalır.

-Yazlar ilkbaharın kısa sürmesi ile erken gelir.

-Yaz geldiğinde havalar çabuk ısınır ve karlar erir.

-En sıcak aylarda ortalama sıcaklık 20°C'dir. Bazen sıcaklık 30°C'ye ulaşır.

-En soğuk aylarda ise -10°C civarındadır.

-Bazen -40 ° C'ye kadar soğuklar yaşanabilmektedir.

-Ortalama yıllık sıcaklık 3-5 °C'dir.

-Yıllık sıcaklık farkı 40-50 °C civarındadır.

-Yıllık ortalama yağış miktarı metrekareye 500-600 mm civarındadır.

Sert Karasal İklim Toprak Tipi Nasıl Olur

İklim araştırması, sert karasal iklimde bulunan toprak yapısını ve bu toprakta yetişen bitki türlerini de inceler. Ülkemizde pek çok iklim türü vardır ve bu iklim koşullarında çeşitli ürünler yetiştirilmektedir. Karasal iklimde toprak yapısı alüvyon ovalar hariç çorak topraktır. Bozkır da denilen sert kuru ve taşlı toprak yapısında bulunan bitki örtüsünde aslında çok sayıda farklı tür bulunur. Bu konuyu inceleyen insanlar birçok meyve ve sebze türüyle karşılaşabilirler. Ülkemizin Doğu Anadolu bölgesinin özelliği olan sert karasal iklim tipi, Kars ve Erzurum bölgelerinde kendini göstermektedir.

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Bu bölgeye özgü bitkiler, karasal iklimlere özgü bitkilerdir. Karasal iklim tipi ülkemizin hemen hemen her yerinde görülmektedir. Ancak denize kıyısı olmayan yerlerde özellikle görebilirsiniz. Bu yerlerde yazlar çok sıcak ve kurak, kışlar ise çok soğuk ve kar yağışlıdır. Bu bölgelerde birçok bitki de yetişir. Sert karasal iklim İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Trakya bölgesinde görülür. Karasal iklimin bitki örtüsü bozkırdır. Arpa, buğday, elma, armut gibi bitkiler bu iklimde yetişir.