Serigrafi nedir ve nasıl yapılır? Serigrafi baskı hakkında bilgiler

Eski dönemlere denk gelen bir baskı tekniği olarak da öne çıkan serigrafi, birçok değişik görsel tasarım ortaya çıkarmaktadır. Özellikle sunduğu avantajlar ile beraber günümüzde yaygın şekilde değerlendirilen sistemler içerisinde bulunuyor. Şimdi gelin beraber serigrafinin ne olduğuna bakalım ve inceleyelim.

Serigrafi Nedir?

Boyanın rakle ismi verilen bir elekten geçmesi ile beraber hareket ettirilmek suretiyle bir makine üzerinde yapılan baskıya serigrafi denmektedir. Baskı yapılacak malzemeye bu şekilde geçiş sağlanır ve görsel oluşturur.

Yapılan sistem dahilinde boya sadece üzeri kaplanmamış olan eleğin farklı kısımlarından geçerek şekil oluşturur. Özellikle ince iplikler olarak öne çıkan gaz iplikleri geçişine izin verdiği için, alt kısımda istenilen şekil net bir biçimde ortaya çıkar. Böylece güzel bir görüntü özel baskı tekniği ile beraber serigrafi üzerinden hazırlanır.

Serigrafi Nasıl Yapılır?

Serigrafi baskı aynı zamanda elek baskı olarak da bilinmektedir. Çevrelenmiş bir ipek kumaş üzerinde boyanın alt bölüme uygulanması eşliğinde gerçekleşmektedir. Öncelikle elek özelliğine sahip ipek kumaş üzerine resim işlenir. Daha sonra yazı veya figürlerin olmadığı kısımlar düzgün bir şekilde kapatılır.

Ardından boya ipin üzerinde dikkatli bir şekilde hareket ettirilir. Böylece zemin üzerine istenilen şeklin ortaya çıkması etkin bir biçimde sağlanır. Bu da çok daha kolay ve düşük maliyet eşliğinde, istenilen görsel baskı etkin şekilde ortaya çıkarır. Günümüzde hala birçok farklı alanda rahatlıkla yaygın şekilde kullanılıyor.

Serigrafi Baskı Hakkında Bilgiler

Diğer baskı tekniklerine göre serigrafi baskı farklı özellikler sunduğu için önemli avantajlar ile bir adım öne çıkmaktadır.

- Yalnızca tek baskı için dahi kalıp yapılabilmektedir.

- Çok daha uygun bir maliyete sahiptir.

- Hem sadece bir kalıp hem de çok fazla kalıp üzerinde uygulanabilir.

- Oldukça geniş bir yelpazede zengin boya çeşitliliğine sahiptir.

- Kalıcı ve doğal eserlerinin üretilmesi için en önemli tekniklerden biridir.

Bütün bu özellikleri nedeniyle günümüzde serigrafi baskı hala birçok farklı alanda özel üretimler sağlamaktadır. Çok daha gerçekçi ve doğal bir yapının yanı sıra, uzun yıllar kullanabilecek etkili teknik baskılar oluşturur. En önemli unsurlardan biri ise birçok farklı malzeme üzerine serigrafi teknik baskı yapılabilmektedir.