Şerid Led nedir? Şerit Led bağlantısı nasıl yapılır? Şerit Led birleştirme işlemi

Şerit LED oldukça esnek ve ince olan şerit hattının üzerine dizilmesi ile meydana gelir.

Şerit LED Nedir?

Şerit LED, küçük bir yüzeye ve LED’lere sahip olan ince iletken devre bantları olmaktadır. Küçük LED ampullerinin esnek ve de ince bir şerit üzerine dizilmesi ile oluşturulurlar.

Şerit LED Kullanım Alanları Nelerdir?

Şerit LED esnek pek çok kullanım alanlarına sahiptir. Ayrıca ulaşılması zor olan alanlara ışık tutabilirler, bükülebilen malzemelere bağlanabilirler, doğrusal olmayan şekillerin genel konturlarını takip edebilirler ve istenilen her renkte parlayabilirler. Kendinden yapışkanlı olan ve metal, cam ve ahşap gibi yüzeylere de kolay bir şekilde yapıştırılabilirler. Kompakt boyutu, led parlaklığı ve değişkenliği nedeni ile şerit ledlerle yapılacak pek çok şey vardır. Genelde 1 metre malzemede 60 LED bulunup tek çipli ve ya üç çipli olanları vardır.

Şerit LED Çeşitleri Nelerdir?

Şerit LED pek çok çeşitte olmaktadır. Şerit LED ışık güçlerine göre;

Tek çipli şerit LED ve üç çipli şerit LED şeklinde gruplandırabilir.

İç ve ya dış mekan kullanımına göre uygunluk açısından ise şerit LED’ler;

Silikonlu ve ya silikonsuz olarak ikiye ayırabilir.

Şerit LED Nasıl Yapıştırılır?

Şerit LED kurulumu ve ya yapıştırılması çok pratiktir. LED’lerin yapıştırılan bölümleri yani şerit bölümlerinin arka kısmında genellikle yapışkan zemin bulunmakta ve bu yapışkan olan bir kağıt tarafından yapıştırılana dek korunur. Bu kağıdı söküp istediğiniz alana şerit LED’leri yapıştırmak mümkündür. LED’leri yapıştırmak amacı ile yalnızca arkasındaki kağıt kısmını sökmek yeterli olacaktır.

Şerit LED Kaç Amper?

Şerit LED’lerin amperi ve Watt birimi genel olarak kullanılan şeridin uzunluğuna göre değişmektedir. Bu nedenle bir amper değeri söylemek kesin olmamak ile beraber yaklaşık metre başına 1,4 amper denilmektedir.

Şerit LED Nasıl Kullanılır?

Şerit LED kullanımı oldukça pratik ve de keyifli olmaktadır. İstediğiniz yeri aydınlatmak, ortam atmosferini değiştirmek ve ya rengarenk bir renk getirmek amacı ile şerit LED çok tercih edilen ürünler arasında yer almaktadır. Yapıştırdığınız ve de elektrik motorunu monte ettiğiniz bu şerit LED uzaktan kumanda yardımı ile kolayca kullanabilirsiniz. Ayrıca kumandaların kullanımı hem pratik hem de kolay olmak ile beraber çok küçük bir yapıya da sahip olmaları sebebi ile kompakt yapı sağlamaktadır.