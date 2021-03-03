Serçeden Korkan Darı Ekmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Serçeden Korkan Darı Ekmez atasözü bir bakımdan risklerden korkan kişiye yol gösterici bir nitelik taşımaktadır. Bu bakımdan içerdiği anlam son derece önemlidir.

Serçeden Korkan Darı Ekmez Atasözünün Anlamı

Serçeden Korkan Darı Ekmez atasözü; " olası riskleri gözde büyüterek işe girişmekte çekingen davrananlar hedeflerine ulaşamazlar" anlamında kullanılır.

Bu konuyla alakalı olarak unutulmaması gereken en önemli detay, her işin kendine göre zor bir yanın olduğudur. Bundan ötürü de hedefine ulaşmak isteyenin bunları göze alması gerektiğini en iyi şekilde ifade eden atasözlerinden biridir.

Serçeden Korkan Darı Ekmez Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Bir tarladan ürün almak için öncelikle onu ekmek gerekir ve olumsuzluklara karşı da büyük bir dikkatle korumayı göze almak gerekir. Aksi taktirde serçeden korkan darı ekmez.