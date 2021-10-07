Serçe Kuşu Nedir, Ne Yer, Nerede Ve Kaç Yıl Yaşar? Serçe Özellikleri Ve Türleri

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Serçeler, küçük ve narin bir yapıya sahip olmalarına rağmen, kış aylarında daha sıcak iklimlerin yaşandığı bölgelere göç etmezler. Soğuk havanın etkili olduğu bölgelerde, ağaç diplerinde ve kovuklarda yaşayan serçeler, doğa şartlarına hızlı bir şekilde adaptasyon sağlayan kuş türlerinin başında gelir.

Serçe Kuşu Nedir?

Serçe kuşu dünya genelinde yaklaşık 50 türü bulunan otçul ve ötücü bir kuş türüdür. Kuluçka süreleri yaklaşık 2 hafta olan serçeler sürüler halinde dolaşırlar.

Serçe Kuşu Ne Yer?

Serçe kuşları genellikle ekmek kırıntıları, özel kuş yemleri ve yapraklarla beslenir. Otçul olan bu kuş türleri aç kaldıklarında her türlü sebze ve meyveyi yiyebilir. Serçelerin en fazla yedikleri sebzelerin başında pirinç ve marul geliyor. Üzüm, kiraz ve nektarin ise serçelerin en fazla yediği meyveler arasında yer alıyor.

Yavru serçeler ise henüz tam olarak gelişmedikleri için her şeyi yiyemez. Anne serçeler yavruları için kolay sindirilebilir gıdalar getirir. Bunun dışında evcilleştirilmiş yavru serçeler için özel olarak üretilmiş kuş yemleri de mevcuttur.

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Serçe Kuşu Nerede ve Kaç Yıl Yaşar?

Ülkemizde yaşayan serçe türlerinin başında sarı boğazlı serçe, söğüt serçesi ve ağaç serçesi geliyor. Dünya genelinde serçelerin %80'i Afrika kıtasında yaşamaktadır. Mısır, Kenya, Etiyopya ve Burkina Faso'da yaklaşık olarak 25 çeşit serçe türü bulunur. Bu rakam 1950 yılından önce yaklaşık 50 idi. Ancak hem ormanlık alanların azalması hem de iklim değişikliği, birçok serçe türünün neslinin tükenmesine yol açmıştır.

Serçeler ortalama olarak 10 - 12 yıl yaşar. Bununla birlikte bazı türlerinin ortalama yaşam süresi 7-8 yıldır.

Serçe Özellikleri ve Türleri

1- Altın Serçe:

Başının arkası ve sırtı altın renkli olduğu için bu ismi alan altın serçelerin %80'i, Fas, Tunus ve Mısır'da yaşamaktadır. Aynı zamanda en nadir bulunan serçe türlerinden biridir. Bilimsel adı Passer Luteus olan bu kuş türleri tarlalara ve ekinlere zarar verir.

2- Sarı Serçe:

Sarı Boğazlı Serçe adıyla da bilinen bu kuş türleri de, altın serçe gibi Kuzey Afrika'da yaşamaktadır.

3- Chestnut Sparrow:

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Ülkemizde daha çok kestane serçesi adıyla bilinen Chestnut Sparrow'un en küçük türleri 8-10 cm'dir.

4- İago Serçesi:

Sırtında kızıl çizgiler buluann İago Serçesi'nin bilimsel adı Passor Iagoensis'tir. İago serçeleri çoğunlukla Burkina Faso, Liberya ve Senegal'de yaşar.

5- Çöl Serçesi:

Sadece Saha Çölünde yaşayan ender bir serçe türüdür. Konik gagalı olan çöl serçeleri, diğer serçe türleri gibi sürü halinde yaşarlar. Açık kahverengi ve beyaz olan bu serçelerin gagalarının altı siyahtır.

6- Somali Sparrow:

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En fazla Somali ülkesinde görüldükleri için bu isimle anılan Somali Sparrow'ların bir kısmı Mısır ve Etiyopya'da yaşar. En hızlı serçelerden biri oldukları için süper tür olarak tanımlanan Somali Sparrow'lar, geçtiğimiz yıl nesli tükenmek üzere olan kuş türleri listesine alınmıştır.

7- Kenya Sparrow:

Yaklaşık 14 - 17 cm uzunluğunda olan Kenya Sparrow, bilinen en büyük ve güçlü serçe türüdür. Genellikle ormanlık alanlarda ve dere kenarlarında yaşayan Kenya serçelerin baş ve sırt kısımları sarıdır.