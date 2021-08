Sentriol Nedir, Nerede Bulunur? Sentriol Bitki Ve Hayvan Hücresinde Bulunur Mu?

Sentriol, nükleer zarfın yakınında hayvan hücrelerinin sitoplazmasında bulunan eşleştirilmiş fıçı biçimli organellerdir. Sentrioller, hücrenin iskelet sistemi olarak hizmet eden mikrotübüllerin düzenlenmesinde rol oynar. Hücre içindeki çekirdeğin ve diğer organellerin yerlerini belirlemeye yardımcı olurlar.

Sentriol Nedir?

Sentriol, sentrozomun bir parçası olarak var olan ve vücuttaki mikrotübüllerin düzenlenmesine yardımcı olan mikrotübüllerden yapılmış küçük bir yapıdır. Bir merkezcil, hücrede mikrotübülleri oluşturan ve sabitleyen ana birimdir. Tipik olarak, bir ökaryotik hücre, sentrozomdaki ikinci bir merkezcil ile dik açıda olan bir merkezcil'e sahiptir. Mikrotübüller, her bir merkezden uzanır ve merkezcil, her bir mikrotübülün tabanı için bir çapa olarak kullanır.

Her hücre, hücrenin çeşitli bölümlerine uzanan yüzlerce ya da binlerce mikrotübüle sahip olabilir. Normal hücre fonksiyonları sırasında motor proteinler hem mikrotübüllere hem de taşınacak bir maddeye bağlanır. Motor proteinleri, mikrotübüller boyunca sürünerek, yanlarındaki madde ya da bölmeyi sürükler. Tüm hücreler Sentriol içermez ve mikrotübül oluşturmak için başka yöntemler kullanılır.

Sentriol Yapısı Nedir?

Hücreler, maddelerin hücre içindeki herhangi bir yere taşınmasına izin veren karmaşık bir mikrotübül iç iskeleti oluşturur. Ürünler, belirli motor proteinlerine sinyal görevi gören özel glikoproteinler (şeker ve protein) ile etiketlenir. Bu proteinler, ürünün içinde depolandığı ürüne ya da keseciğe bağlanır ve ayrıca bir mikrotübüle bağlanır. Mikrotübüller, her bir sentrozomun iki tane olduğu merkezcilde düzenlenir. Merkezler, ondan uzanan mikrotübülleri tutturur ve daha fazla tübül oluşturmak için gereken faktörleri içerir.

Mitoz sırasında, sentrozomlar, her bir Sentriol kopyalanarak kopyalanır. 4 merkezcil daha sonra, her biri ikinci merkeze dik açıda bir merkezcil olan iki merkeze bölünür. Mikrotübüller, merkezcil kümelerini birbirinden ayıran sentrozomlar arasında uzanır. Merkezcil hücreler, hücrenin zıt uçlarına doğru itilecektir. Bir kez kurulduktan sonra, her bir merkezcil daha sonra mikrotübülleri kromozomları arayan sitoplazmaya uzatacaktır.

Mikrotübüller kromozomlara sentromerlerinden tutunurlar. Özel proteinlerin ve mikrotübüllerin bağlanmasına izin vermek için özel olarak formüle edilmiş DNA'nın parçalarıdır. Mikrotübüller daha sonra, motor proteinler kromozomları birbirinden ayırırken, mikrotübülü tekrar merkeze doğru çeken merkezcilden ayrılır.

Sentriol Fonksiyonları Nedir?

DNA'dan yoksun olmalarına rağmen, merkezciller yeni merkezciller oluşturabilirler.

Bazal cisimlere dönüştürülebilirler.

Bazal cisimler kamçı ve kirpiklere yol açar.

Mikrotübül düzenleme merkezleri oluşturarak hücre bölünmesine yardımcı olurlar.

İki merkezden uzak merkezcil, kuyruk ya da eksenel filamenti oluşturur.

Sentriol hücre bölünmesi ile ilgilidir. Hücre döngüsü sırasında kromozomları ayıran iğ ipliklerinin oluşumuna yardımcı olurlar.

Sentriol Nerede Bulunur?

Bir merkezcil, bir halka içinde düzenlenmiş içi boş tüpler olan dokuz mikrotübül demeti içerir. Silindirik bir şekle sahiptir. Sitoplazmada mikrotübüllerin düzenlenmesinde rol oynar. Centriole pozisyonu, çekirdeğin pozisyonundan ve hücrenin uzaysal düzenlenmesinden sorumludur. Bu nedenle, hücre bölünmesi için çok önemlidirler.

Sentriol Bitki ve Hayvan Hücresinde Bulunur mu?

Tüm hayvan hücrelerinde iki Sentriol bulunur. Hücre bölünmesi sırasında hücreye yardım ederler. Mitoz ve mayoz bölünme sürecinde çalışırlar. Mantarların, anjiyospermlerin (çiçekli bitkiler) ve pinophyta'nın (kozalaklı ağaçlar) çoğunda bulunmasalar da, Chlamydomonas gibi bazı alt bitkilerde bulunabilirler. Genellikle çekirdeğin yakınında bulunurlar, ancak hücre bölünmediğinde görünmezler. Sentrioller, hayvan hücrelerinde ve bazı alt bitki hücrelerinde silia ve flagellalarda tek yapılar olarak bulunur.