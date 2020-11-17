Şenliğe ‘evdeki öğretmenler’ olarak veliler de davetli

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı, ÖRAV Yönetim Kurulu Baskanı Nafiz Karadere ile alanında uzman konuklar ve akademisyenlerin katılacağı şenlik bu yıl sadece öğretmenlere değil, uzaktan eğitim sürecinde çocukların öğrenme kaybı yaşamamaları için büyük çaba sarf eden ‘evdeki öğretmenler’ olarak velilere de açık olacak. Dönüşümün hem teknolojik, hem de sosyal - duygusal tarafı masaya yatırılacak. Altıncı ÖRAV Eğitim Şenliği’nin konuklarından, yapay zeka ve kuantum hesaplamalar alanında araştırmalar yapan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Cem Say, değişimlerin ve dönüşümlerin tarihte hiç olmadığı kadar hızlandığı bu yeni sürece uyum sağlayabilmek için ihtiyaçlarımızla ilgili paylaşımlarda bulunacak.

University of Wisconsin-Madison, Center for Healthy Minds'da mutluluk ve iyi olma haline dair çalışmalar yapan Dr. Pelin Kesebir, konuşmasında psikoloji biliminin son bulguları ışığında, ‘Bilinçli ve olumlu bir dönüşümü nasıl sağlayabiliriz?’, ‘Hayatta olduğumuz yerle olmak istediğimiz yer arasındaki farkı nasıl kapatabiliriz?’ ve ‘Bugünün işini yarına bırakma huyumuzla nasıl başa çıkabiliriz?’ gibi başlıklara değinecek. Şenliğin konuşmacılarından gazeteci Cem Seymen, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları merceğinde, eğitim ve kalkınma ilişkisini değerlendirerek ‘Başka bir dünya mümkün’ diyecek. General Elektric Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy,Garanti BBVA Eğitim Direktörü Tuba Köseoğlu Okçu ve MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut’un katılacağı ‘Yarın Bizden Ne Bekliyor?’ panelinde ise Dünya Ekonomik Forumu’nun açıkladığı, 21’inci yüzyılda çocuklar ve gençlerin ihtiyaç duyacakları beceri setinin iş dünyasındaki yansımaları tartışılacak.

ÖĞRETMENLER İÇİN ALTI FARKLI ATÖLYE ÇALIŞMASI

Öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç duydukları destek alanlarına odaklanan ÖRAV uzman eğitimcileri, Eğitim Şenliği için altı farklı atölye çalışması planladı. Pandemi gibi olağanüstü dönemlerde, sahip olduğumuz sağlamlık (esneklik) ve iyi olma haline ait becerilerimize odaklanan ‘Güçlüklerden Güçlenmek’ atölyesi belirsizlikle başa çıkma ve uyumlanmayla ilgili algılara odaklanıyor. ‘Masal Anlatıcısının Yolu’ atölyesi dersine, sınıfına, hayatına masalların ve hikâyelerin gücünü taşımayı hedefleyen öğretmenler için planlandı. İhmal ve istismara maruz kalan çocuklarda ortaya çıkan etkilerin tartışılacağı ‘Çocuklara İhmal ve İstismarı Birlikte Önleyelim’ atölyesi, bu alanda öğretmenlerde farkındalık yaratmayı hedefliyor. Öğrenme ve okula bağlılık açısından yüksek önemi olan, öğretmen ve öğrenci arasında kurulan bağın güçlenmesi için iletişimin öneminin anlatılacağı ‘Öğrencilerle Bağ Kuran İletişim’, genç nesillerin Sanayi 4.0 ve hızlı teknolojik dönüşümün gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanımlı hale gelmesini hedefleyen STEM eğitiminin öneminin konuşulacağı ‘Kod Adı STEM’ ve öğretmenlerin son dönemde en çok desteğe ihtiyaç duyduğu ‘Etkili Bir Çevirim İçi Ders’ atölyeleri de program kapsamında yer alan diğer başlıklar olacak. Altıncı ÖRAV Eğitim Şenliği, Şarkıcı Buray’ın Öğretmenler Günü vesilesiyle vereceği mini konserle tamamlanacak.

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