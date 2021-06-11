Şemsiye nasıl yazılır? TDK'ya göre şemsiye yazımı

Şemsiye kelimesiyle eş anlamlı olan diğer sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Güneşlik 2- Yağmurluk 3- Güncek 4- Gölgelik

TDK'ya Göre Şemsiye Nasıl Yazılır?

Avrupa'da üretilen ilk şemsiyeler yağmurdan değil güneşten korunmak için imal edilmiştir. Bu nedenle bu gereci tanımlamak için ''şems'' kelimesinden türetilen şemsiye kelimesi kullanılmıştır. Arapçada şems güneş ve parlak gün ışığı demektir. Şemsiye ise güneşle ilgili olan ve güneşlik manasında kullanılır.

Günümüzde sıklıkla kullanılan kelimelerden biri olan şemsiyenin doğru yazımı birçok kişi tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre şemsiye sözcüğünün doğru yazımı şu şekildedir:

ŞEMSİYE

Bu kelime genellikle iki farklı şekilde yanlış yazılıyor. Bu yanlışlardan en sık yapılanı:

1- ŞEMŞİYE

Diğeri ise:

2- ŞEMSİYYE

Kelimenin yanlış yazılması hatalı telaffuz edilmesine de neden olduğu için kelimenin doğru bir şekilde yazılmasına dikkat edilmelidir.

Şemsiye Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler

1- Daha geçen hafta aldığım şemsiye bugün paramparça oldu. - Doğru

2- Bu şemşiyenin siyah ya da beyazı var mı? - Yanlış