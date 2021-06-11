Şemsiye nasıl yazılır? TDK'ya göre şemsiye yazımı
Tarihte şemsiye ilk kez Avrupa ülkelerinde kullanılmıştır. İlk şemsiye Fransa'da icat edilirken, seri üretime geçen ülke ise İngiltere olmuştur. Arapça kökenli bir sözcük olan şemsiye 17. yüzyılda literatüre girdi. Güneş anlamına gelen ''şems'' kelimesinden türetilen bu sözcüğün ilk anlamı güneşliktir. TDK'ya göre şemsiye kelimesi nasıl yazılır? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Şemsiye kelimesiyle eş anlamlı olan diğer sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Güneşlik 2- Yağmurluk 3- Güncek 4- Gölgelik
TDK'ya Göre Şemsiye Nasıl Yazılır?
Avrupa'da üretilen ilk şemsiyeler yağmurdan değil güneşten korunmak için imal edilmiştir. Bu nedenle bu gereci tanımlamak için ''şems'' kelimesinden türetilen şemsiye kelimesi kullanılmıştır. Arapçada şems güneş ve parlak gün ışığı demektir. Şemsiye ise güneşle ilgili olan ve güneşlik manasında kullanılır.
Günümüzde sıklıkla kullanılan kelimelerden biri olan şemsiyenin doğru yazımı birçok kişi tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre şemsiye sözcüğünün doğru yazımı şu şekildedir:
ŞEMSİYE
Bu kelime genellikle iki farklı şekilde yanlış yazılıyor. Bu yanlışlardan en sık yapılanı:
1- ŞEMŞİYE
Diğeri ise:
2- ŞEMSİYYE
Kelimenin yanlış yazılması hatalı telaffuz edilmesine de neden olduğu için kelimenin doğru bir şekilde yazılmasına dikkat edilmelidir.
Şemsiye Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler
1- Daha geçen hafta aldığım şemsiye bugün paramparça oldu. - Doğru
2- Bu şemşiyenin siyah ya da beyazı var mı? - Yanlış