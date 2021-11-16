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Şeflera Çiçeği anlamı nedir? Şeflera Çiçeği neyi simgeler ve ifade eder

Şeflera Çiçeği anlamı nedir Şeflera Çiçeği neyi simgeler ve ifade eder

İnsan, çağdaş yaşamda zorunlu olarak doğadan uzak yaşasa da asla tabiat ile bağını koparmamıştır, koparamamıştır. Bir parça doğayı minik bir saksı çiçeği ile ofisine taşıması bundandır. En samimi duygusunu buket buket çiçeklerle anlatmaya çalışması hep bundandır. İç mekanlarda, dış mekanlarda yeşil ve çiçekten vazgeçilememesi doğaya olan özlemdendir. Çiçeklerin insanın ruhunu rahatlattığı, endorfin salgılanmasına sebep olduğu bilimsel çalışmalarla da ortaya konmuştur. Hatta her bir çiçeğin özel anlamının olduğu da bir gerçektir. Merak konusu olan şeflara çiçeğidir. İşte ilgiyle okuyacağınız şeflara çiçeğinin anlamı nedir, şeflara çiçeği neyi simgeler, ifade eder ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

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  Araliaceae familyasından bir bitki olan ve yaprağını dört mevsim dökmeyen şeflara çiçeği ülkemizde beş parmak çiçeği adı ile de bilinmektedir. 

 Şeflara Çiçeği Anlamı Nedir? 

 Şeflara çiçeği "beşparmak çiçeği" olarak da bilinir ve evlerde, ofislerde çokça tercih edilir. Çok yaygın bir iç mekan çiçeği olan şeflara çiçeği oldukça fazla, yaklaşık 600 türü bulunan bir bitkidir. Ayrıca şeflara çiçeği salon bitkisi olarak bütün dünyada yaygın biçimde kullanılmaktadır. Şeflara çiöeğinin en fazla bilinen ve tercih edilen türü olan "şeflara actinophylla" büyük ve geniş yaprakları ile dikkat çeker. Şeflaranın bu türü iyi bakıldığında ve yerini sevdiğinde altı metreye kadar uzayan bir ağaç haline gelebilmektedir. Yapraklarını yaz kış dökmeyen şeflara çiçeği bu özelliği sebebi ile de pek sevilmektedir. 

 Şeflara Çiçeği Neyi Simgeler ve İfade Eder? 

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 İnsanlar birçok durumda duygu ve düşüncelerini, niyet ve tekliflerini çiçekler aracılığıyla anlatmayı tercih ederler. Evlilik teklifinin kırmızı güllerle yapılması, naif bir sadakat için beyaz sıklamen çiçeğinin tercih edilmesi örneklerinde olduğu gibi. Şeflara çiçeğinin de elbette bir anlamı bulunmaktadır. Daha 1600'lü yıllarda çiçeklerin dili olduğu literatürde yer almaya başlamıştır. Çiçeklerin anlamlarını anlatan eserler ilk kez 1716 tarihinde ortaya çıkarılmıştır. 

 Şeflara çiçeği, dört mevsim yeşil yaprakları ile oldukça zarif bir görüntü sergilemektedir. Şeflara çiçeğinin bu zarif görüntüsü zamanla bu çiçeğin değişik sebeplerle karşı taraftaki insandan özür dilenmek istendiğinde tercih edilmesine neden olmuştur. Adeta "af dileme, özür dilemek ve bunu zarafet içinde" yapmak için şeflara çiçeği tercih edilir olmuştur.

 

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