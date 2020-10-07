Sefiller kitabını kim yazmıştır? Sefiller kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Sefiller kitabı Dünya'da ki en tanınmış kitaplar arasındadır. Eser aynı zamanda Türkçe diline de çevrilmiştir. Türk kitap severler de sefiller kitabını ilgi duymaktadır. Ülkemizde en çok beğenilen ve en çok okunan kitaplar arasında sefiller bulunmaktadır. Peki, Sefiller kitabını ki yazmıştır? Sefiller kitabının özeti nedir? Sefiller kitabının konusu ve ana fikri nedir? Sefiller kitabının karakterleri kimlerdir? İşte Sefiller kitabına dair her şey.

Sefiller 1862 yılında yayınlanmış olan bir romandır. Sefiller romanı toplam 24 kez uyarlanmış bir romandır. Dünya edebiyatında önemli bir yeri olan bu kitap oldukça fazla satılan kitaplar arasındadır. Sefiller yazıldığı dönemde yani 19. yüzyılın en büyük eserlerinden birisi olarak kabul edildi. Fransa ve Fransızca dili ile yayınlandıktan sonra kısa süre içerisinde Sefiller romanı pek çok dile çevrildi. Dünya edebiyat tarihindeki yazılan ilk tarihi romanlardan birisidir. Epik ve kurgusal tarih türünde yazılmış bir romandır. Sefiller kitabı toplamda 5 ciltten oluşmaktadır.

Sefiller Kitabı Konusu ve Anafikri

Sefiller kitabını antimonarşizm, din, adalet, siyaset ve ahlak felsefesini konu edinmektedir. Sefiller kitabının ana fikri ise yaşamın bir anında meydana gelen bir olay gelecek yaşantını da etkileyebilir.

Sefiller Kitabını Kim Yazmıştır?

Sefiller kitabının yazarı Victor Hugo'dur.

Sefiller Özet

Jan bir somun ekmek çalmaktan dolayı kürek cezasına maruz kalmıştır. Hapisten birçok kez kaçma girişiminde bulunmuştur. Bunun sonucunda yakalanmış ve cezası 19 yıla kadar çıkmıştır. Daha sonra serbest kalır. Hapisten çıktıktan sonra Jan artık eski benliğinden uzaktır. İnançlarından tamamen uzaklaşmış ve topluma oldukça öfke duymaktadır. Kendini toplumdan biri olarak görmemektedir.

Jan sefil bir şekilde kasabaya kadar. Kasabada bulunan piskopos Jan'ı iyilikle karşılar. Bundan dolayı da Jan çok mutlu olur. Jan Valjean yıllar sonra böyle bir iyilikle karşılaşmıştır. Bundan dolayı piskoposa karşı minnettar olduğunu söyler. Fakat içinde ki topluma duyduğu öfke yine alevlenir. Piskoposun gümüş yemek takımlarını çalar. Daha sonra polisler tarafından yakalanan Jan tekrardan piskopos ile yüzleştirmek için yanına getirilir. Piskopos ise polislere, Jan'ın gümüş yemek takımlarını çalmadığını, kendisinin Jan'a hediye ettiğini söyler. Jan büyük bir iyilik daha görür. Piskopos ayrıca şamdanları da almayı unutmuşsun diyerek Jan'ı polislerin elinden kurtarır.

Jan bu saatten sonra piskopostan defalarca özür diler. Bundan sonra hayatında dürüst ve ahlaklı olacağına dair piskoposa söz verir. Mücevher imalatçılığına başlamaya karar verir. Geçmişte yaşadıklarını ve hapse düştüğünü kimseye anlatmaz. Kısa süre içerisinde Jan büyük bir servetin sahibi olur. Kasabada herkesin sevgisini kazandıktan sonra kendisini belediye başkanlığı için aday olmasını isterler. Aday olmayı kabul eder ve belediye başkanı olur. Jan sürekli olarak geçmişini gizler. Bundan dolayı kuşkulu gözler hayatının her anında hep üzerinde olur.

Jan öncesinde karışmış olduğu bir hırsızlıktan dolayı aranmaktadır. Fakat isim benzerliğinden ötürü Jan yerine başka biri tutuklanır. Polis Jan'dan şüphe duyduğu için kendisinden özür diler ve istifa eder.

Sefiller Karakterleri

Jean Valjean

- Cosette Tholomyes

- Fantine

- Javert

- Marius Pontmercy

- Gavroche

- Eponine

- Piskopos

- Enjolras

- Mösyö Thenardier

- Azelma

- Madam Thenardier

- Champmath

- Courfeyrac

- Grantaire

- Piskopos Myriel

- Bamatabois

- Chenildieu

- Toussaint