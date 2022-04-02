Sefer Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Seferin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Sefer kelimesi birçok tamlama ve birleşik isimde de yer alır. Örnekler:
1- Sefere Çıkmak 2- Sefer Bahşişi
Sefer Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Seyahat
2- Yolculuk
3- Defa
4- Kez
Seferin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- SEYAHAT:
Sefer gibi seyahat sözcüğü de Arapça kökenlidir.
Örnek Cümleler:
1- Seyahate çıkmadan önce valinizi kontrol etmeyi unutma.
2- Bu seyahatte bana eşlik edeceğin için çok mutluyum.
2- YOLCULUK:
Yol kelimesinden türetilen yolculuk sözcüğü de sefer ile eş anlamlıdır.
Örnek Cümleler:
1- Uçak yolculuğunu otobüs yolculuğuna tercih ederim.
2- Tek başıma çıktığım bu yolculukta çok şey öğrendim.
3- DEFA:
Defa kelimesi, bir eylemin kaç kere yapıldığını belirtmek için kullanılır.
Örnek Cümleler:
1- Bir defa da büyük sözü söylesen ne olur sanki?
2- Bu defa her şey çok farklı olacak.
4- KEZ:
Kez kelimesi de cümle içerisinde sefer ve defa yerine kullanılabilir.
Örnek Cümleler:
1- Gittiğinden beri beni bir kez bile aramadı.
2- Daha kaç kez hayal kırıklığına uğrayacağım.