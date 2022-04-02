Sefer Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Seferin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

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Sefer kelimesi birçok tamlama ve birleşik isimde de yer alır. Örnekler:

1- Sefere Çıkmak 2- Sefer Bahşişi

Sefer Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Seyahat

2- Yolculuk

3- Defa

4- Kez

Seferin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- SEYAHAT:

Sefer gibi seyahat sözcüğü de Arapça kökenlidir.

Örnek Cümleler:

1- Seyahate çıkmadan önce valinizi kontrol etmeyi unutma.

2- Bu seyahatte bana eşlik edeceğin için çok mutluyum.

2- YOLCULUK:

Yol kelimesinden türetilen yolculuk sözcüğü de sefer ile eş anlamlıdır.

Örnek Cümleler:

1- Uçak yolculuğunu otobüs yolculuğuna tercih ederim.

2- Tek başıma çıktığım bu yolculukta çok şey öğrendim.

3- DEFA:

Defa kelimesi, bir eylemin kaç kere yapıldığını belirtmek için kullanılır.

Örnek Cümleler:

1- Bir defa da büyük sözü söylesen ne olur sanki?

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2- Bu defa her şey çok farklı olacak.

4- KEZ:

Kez kelimesi de cümle içerisinde sefer ve defa yerine kullanılabilir.

Örnek Cümleler:

1- Gittiğinden beri beni bir kez bile aramadı.

2- Daha kaç kez hayal kırıklığına uğrayacağım.