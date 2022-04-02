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Sefer Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Seferin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Sefer Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir Seferin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

12. yüzyılda literatüre giren sefer kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiştir. Kelimenin ilk anlamı, bir yerden başka bir yere gitmek ve yolculuk etmektir. Yolculuk yapan kişilere ise seferi denir. Sefer sözcüğü sayılarla birlikte kullanıldığında ''defa'' anlamına gelir. Örneğin: ''İki Sefer.'' Sefer kelimesinin eş anlamlısı nedir tüm detayları ile derledik.

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 Sefer kelimesi birçok tamlama ve birleşik isimde de yer alır. Örnekler:

 1- Sefere Çıkmak 2- Sefer Bahşişi 

 Sefer Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? 

 1- Seyahat

 2- Yolculuk

 3- Defa

 4- Kez 

 Seferin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK) 

 1- SEYAHAT: 

 Sefer gibi seyahat sözcüğü de Arapça kökenlidir. 

 Örnek Cümleler: 

 1- Seyahate çıkmadan önce valinizi kontrol etmeyi unutma.

 2- Bu seyahatte bana eşlik edeceğin için çok mutluyum. 

 2- YOLCULUK: 

 Yol kelimesinden türetilen yolculuk sözcüğü de sefer ile eş anlamlıdır. 

 Örnek Cümleler: 

 1- Uçak yolculuğunu otobüs yolculuğuna tercih ederim.

 2- Tek başıma çıktığım bu yolculukta çok şey öğrendim. 

 3- DEFA: 

 Defa kelimesi, bir eylemin kaç kere yapıldığını belirtmek için kullanılır. 

 Örnek Cümleler: 

 1- Bir defa da büyük sözü söylesen ne olur sanki?

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 2- Bu defa her şey çok farklı olacak. 

 4- KEZ: 

 Kez kelimesi de cümle içerisinde sefer ve defa yerine kullanılabilir. 

 Örnek Cümleler: 

 1- Gittiğinden beri beni bir kez bile aramadı.

 2- Daha kaç kez hayal kırıklığına uğrayacağım.

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