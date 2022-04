See 2. Ve 3. Hali Nedir? See Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

Visit, travel, sight ve observe kelimeleri see ile eş anlamlıdır.

See 2. ve 3. Hali Nedir?

İkinci Hali - I saw her - Onu gördüm

Üçüncü Hali - I seen her - Onu görmüştüm

See Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler

İkinci Hali ile Örnek Cümleler

1- I saw her arguing with someone last night.

Onu dün akşam biriyle tartışırken gördüm.

2- I saw other versions of this article on many websites.

Bu yazının başka versiyonlarını birçok internet sitesinde gördüm.

3- Did you saw the detail in the scene?

Sahnedeki detayı gördün mü?

Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

1- Have you seen the person in this photo before?

Bu fotoğraftaki kişiyi daha önce gördün mü?

2- I've seen the poster for this movie elsewhere.

Bu filmin afişini başka yerde de görmüştüm.

3- I've never seen anyone like her before.

Daha önce onun gibi birini görmemiştim.