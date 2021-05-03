Sedan Savaşı Tarihi Ve Özeti - Sedan Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Sedan Savaşı tarihte Sedan Muharebesi olarak da geçen savaşlardan bir tanesidir. Bu savaşta ordular karşı karşıya gelmiş ve savaş topları da bombardıman amacı ile kullanılmıştır.

Sedan Savaşı Nedir? Sedan Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi

Sedan Savaşı bugünkü Fransa'nın şehri olan Sedan şehrinde gerçekleşmiş olan bir savaştır. Tarihin en önemli savaşları arasında yer almaktadır. Bu savaş Fransa imparatorluğunun da ağır kayıplar vermesine ve imparatorluğun dağılmasına sebebiyet vermiştir. Sedan Savaşı güçler bakımından farklı olan bir savaştır. Prusya ve Bavyera devleti toplamda 200 bin askerden oluşuyorken, Fransa imparatorluğu 120 in askere sahipti. Bu savaşta Fransa imparatorluğu adeta bozguna uğramıştır. Askerlerinin çoğu esir olmuştur.

Almanlar ilk olarak top atışları ile Sedan şehrine kadar geldi. Silah gücü ve ordu gücü açısından Alman ordusu yani Bavyeralılar oldukça üstündü. Fransa imparatorluğunun bu savaşta savunma pozisyonunda olduğu bilinmektedir. Fransa ordusu savunmada iken birliklerden bir kaç tanesi de saldırı hamlesi yapıyordu. Fakat yapılan bu saldırı hamleleri de Almanlar açısından herhangi bir teşkil etmiyordu. Kuvvetlerini cepheye sürmesi gereken Fransa ordusu ikmal merkezlerinde bu kuvvetlerini bekletiyordu. Bu savaş için odlukça kötü sonuçlar doğuracaktı.

Bundan dolayı Fransa ordusu askerleri bir bir esir düşmeye başladı. Fransız Mareşal olan Bazaine, durumu fark etti. Yenileceklerini artık anlamıştı. Tecrübesiz olan ve yeni gelmiş olan III. Napolyon ise iş işten geçtikten sonra ordularına taarruz emri verdi. Fransız ordusu savunmada kaldıktan sonra oldukça yorulmuş ve askerleri bitkin bir haldeydi. Yorgun olan Fransız askerleri Alman ordularının üstüne saldırıya geçti. Fakat sayıca fazla ve güçlü olan Alman orduları kimi askerleri esir alıyor kimi askerleri de öldürüyorlardı. Bu savaşın sonucunda ise III. Napolyon ve Mac Mahon adlı mareşal esir düştü. Almanlar büyük bir galibiyet elde etti. Fransız ordusunun bu savaş sonucunda 3 bine yakın askerinin öldüğü ve 103 bin askerinin de esir düştüğü bilinmektedir.

Sedan Savaşı Tarihi

Sedan Savaşı 1 eylül 1870 yılında yaşanmış olan bir savaştır.

Sedan Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur? Sedan Savaşı Tarafları

Sedan Savaşı Prusya, Bavyera ve Fransa imparatorluğu arasında gerçekleşmiştir. Bu savaş Fransa'nın Sedan şehrinde yaşanmıştır. Prusya ve Bavyera birlik olarak Fransa imparatorluğuna karşı savaş açmıştır.

Sedan Savaşı Nedenleri

- İspanya'da yaşanmış olan taht kavgaları.

- Almanların siyasi birliği sağlaması açısından Fransa'yı ve Fransızların kurmuş odlukları imparatorluğu büyük bir engel olarak görmesi.

Sedan Savaşı Sonuçları

- Savaşı Bavyera ve Prusya tarafı kazandı.

- Fransa Almanya'ya savaş tazminatı olarak 1 milyar dolar para ödedi.

- Yaşanan 4 eylül ayaklanması ile birlikte Fransa'da imparatorluk sona erdi ve Cumhuriyet ilan edilmiş oldu.

- Alsas Loren Almanya'nın egemenliği altına girmiş oldu.

- Fransa'nın şehri olan Paris şehri Almanların kuşatması altına girdi.

- Fransız ordusu komutanlarından olan III. Napolyon bu savaş sonucu esir düştü.

Sedan Savaşı Önemi

- Almanya'nın siyasi birliği tamamlandı.

- 1. Dünya savaşının başlamasına sebep olan bir savaştır.