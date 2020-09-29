Seboreik Dermatit nedir ve neden olur? Seboreik Dermatit belirtileri ve tedavisi

Bu hastalık vücudun çeşitli bölgelerinde görülebilen bir rahatsızlıktır. Genelde kırmızı ve kaşıntılı döküntüler ile kendini belli eder.

Seboreik Dermatit Nedir ve Neden Olur?

Seboreik Dermatit yorgunluk, stres, düzensiz beslenme, alerjenik besinler, değişene hava durumu gibi sebepler nedeni ile çıkan fakat sebebi tam olarak da bilinmeyen bir rahatsızlıktır. Bu hastalığın diğer bir adı ise yağlı egzama olarak geçer. Bir kere geçtikten sonra çeşitli dönemlerde tekrarlama olasılığı da bulunmaktadır.

Çıkan deforme hücrelerin yayılma ya da başkasına bulaşma gibi özellikleri bulunmaz. Gland yağ hücreleri aşırı düzeyde çalıştığı zaman seboreik dermatit hastalığı ortaya çıkar. Genellikle saçta, yüzün T bölgesinde, göğüs arasında ve sırt bölgesinde sıklıkla görülür.

Yapılan araştırmalarda yağ hücrelerinin aşırı derecede çalışması bir mantar türünün ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu herkeste görülebilecek bir rahatsızlıktır. Hastalığın ciddi boyutlara ulaşması kişilerin bağışıklık sistemi ile doğrudan alakalı bir durumdur.

Bu hastalık her yaş grubundan bireylerde görülebilmektedir. Fakat erkeklere oranla kadınlar da çok daha sık bir şekilde görülebilir. Seboreik Dermatit kıl köklerini de etkilemesi sebebi ile sakal ve saç bulunan bölgelerde de bu hastalığa rastlanabilmektedir.

Seboreik Dermatit Belirtileri ve Tedavisi

Seboreik Dermatit rahatsızlığı sık olarak saç derisinde, yüz bölgesinde, kaşlarda, kulak bölgesinde, göğüs aralarında görülür. Bulunduğu bölgelerde rengi kırmızı lekeler görülmektedir. Bu da estetik görüntünün bozulmasına sebebiyet verir. Hastalık kişiden kişiye bulaşmaz. Fakat vücudun bir bölgesini tamamen kaplayacak boyutlara ulaşabildiği görülmüştür.

Bu hastalık kişinin bağışıklığı ile doğru orantılı bir şekilde ilerlemektedir. Bunun yanında hastalığın krem ve haplar ile tedavisi de mümkün olmaktadır.

Hastalığın tedavisinde vücutta bulunan sebum miktarının kontrol altına alınması oldukça önemlidir. Doktorlar genelde hastalıkta olan lekelerin yakıcı özelliğini en aza indirmek için de ilaçlar vermektedirler. Tedavi sürecinde vücuda alınan su miktarına dikkat edilmesi oldukça önemlidir. Vücutta kurumalar olacağı için kalıcı bir leke kalmasa da kaşıntılar meydana gelecektir.

Hastalığı tetikleyen bazı besinler olduğu bilinmektedir. Bu besinler şu şekilde sıralanabilir; yumurta, çikolata, deniz ürünleri, buğday, soda, süt, çilek, mısır, domates, turunçgiller bu besinlere örnek verilebilir. Bu besinler alerjik reaksiyonlara sebebiyet vermeleri sebebi ile sebareik dermatit rahatsızlığı bulunan kişilerin bu yiyecekleri tüketirken dikkatli olmaları çok önemlidir.

Seboreik Dermatit özellikle 3 yaş grubu çocuklarda daha sık bir şekilde görülebilmektedir. Bebeklerde ise kafalarında konak olarak bulunur. Hastalık farklı hastalıklar ile karıştırılabilmektedir. Orta yaş ve ileri ki yaşlardaki bireylerde de sıkça rastlanır. Seboreik dermatit tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Ancak belli bir süre sonra tekrar görülme olasılığı vardır.

Seboreik Dermatit Hastalığına İyi Gelen Ürünler

Defne sabunu içerisinde bulunan etkin maddeler sebebi ile egzamada oluşan kızarıklıkların ve kaşıntıların yatıştırılmasında kullanılmaktadır. Kızarıklık bulunan bölgeye defne sabunu sürülüp 10 dakika beklendiği zaman buralara iyi geldiği görülecektir.

Hindistan cevizi yağı ile birlikte limon cildin bakterilerden temizlenmesi için çok etkilidir. İki yemek kaşığı limon suyu ile birlikte 6 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı karıştırılarak kızarıklık olan bölgelere sürülür. 10 dakika beklemenin ardından ise bu bölge yıkanır.

Elma sirkesi içerisinde malik asit bulunmaktadır. Bu asit mantar ve bakteriler ile savaşta çok etkilidir. Kızarıklık olan bölgelere elma sirkesi sürülür ve 15 dakika beklenir. Sonra bu bölge su ile yıkanır.