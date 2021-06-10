Scrum Nedir Ve Nasıl Uygulanır? Scrum Takımı, İki Daire Ve Dört Dikdörtgen Kavramları

Teknolojinin çok hızlı bir şekilde değişmesiyle birlikte ihtiyaçların da çabuk değişmesi ve bunu projeye entegre edemememe durumu gibi sorunlardan dolayı çoğu proje başarısızlıkla sonuçlanmaya başlamış durumdadır. Böylelikle proje sürecinin yönetilmesi hususu oldukça önemli bir konu haline geldi ve “Çevik (Agile) Yazılım Geliştirme Manifestosu” ortaya çıktı.

Scrum Nedir ve Nasıl Uygulanır?

Nedir bu Çevik Yazılım Geliştirme Manifestosu? Süreçten daha ziyade kişilerin daha etkileşimli olmalarına, kapsamlı dokümantasyonlardan daha ziyade çalışan yazılıma, sözleşme pazarlığından daha ziyade müşteriyle birlikte işbirliğine, bir plana bağlı kalmaktan daha ziyade değişime karşılık vermeye dayanmaktadır.

Bu sayede değişen ihtiyaçlar projenin son aşamasında dahi kabul edilebilir olmaktadır. Bunun sonucunda daha kısa süreli bildirimlerle hata payı önemli ölçüde azaltıldı ve çalışan yazılım müşteriye sunuldu. İş sahibi ve yazılımcılar yaşanan süreç boyunca beraber çalıştı. Yüz yüze iletişime dayandığından dolayı bilgi alışverişinin yaşanması sağlandı.

Peki çok sık sorulan Scrum nedir? Scrum; Agile proje yönetim metotlarında biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kompleks yazılım süreçlerinin yönetilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu yapılırken bütünü parçalayan; tekrara dayalı nitelikte bir yöntem izler. Düzenli olarak geri bildirim ve planlamalar ile hedefe ulaşma olanağı sağlar. Bu doğrultuda gereksinime yönelik ve esnek bir yapıya sahiptir. Müşteri gereksinimi doğrultusunda şekillendiğinden dolayı müşterinin geri bildirimine göre yapılanmayı sağlar. Takım çalışması ve iletişim bu sistemde çok önemlidir. 3 temel prensip üzerine kurulmuş olan bir sistem olup:

- Şeffaflık; Projenin ilerleyişi, karşılaşılan problemler, gelişmeler herkes tarafından görülebilir olmalıdır.

- Denetleme; Projenin ilerleyiş süreci düzenli olarak kontrol edilir.

- Uyarlama; Proje, yapılabilecek nitelikteki değişikliklere uyum sağlayabilir olmalıdır.

Scrum Takımı, İki Daire ve Dört Dikdörtgen Kavramları

Scrum takımı; 5-8 kişiden oluşturulmuş olduğundan dolayı büyük projelerde aynı zamanda birden fazla Scrum takımı (katman) oluşturulması söz konusudur. Böylece Sprint aynı anda başlar ve sonuçlar Sprint değerlendirme toplantısında sunulur. Takım kordinasyonunun sağlanması adına, her takım haftada 1/2 toplantı gerçekleştirir. (Scrum of Scrums), Scrum kurucularında olan Jeff Sutherland bir Scrum projesi kapsamında 800 kişinin faaliyet gösterebileceğini belirtmiştir.

- Scrum Takımı, fikirleri ürüne dönüştürme kabiliyetine sahip olan insanlardan oluşur.

- Product Owner, ürünün sahibi, fikirleri alır, aldığı fikirleri değerlendirir ve değerli olanları Development Team’in önüne getirir.

- Scrum Master, Scrum kuralları, teori ve pratiklerini son derece iyi bilen ve Scrum Takımı’nın bu kuralları uygulamasından sorumlu olan kişidir.

- Development Team, geliştirme işini hayata geçiren, bir nevi yoktan var eden kişilerdir.

Scrum, içerisinde insan olan, iki daire ve dört dikdörtgenden meydana gelen bir çerçevedir. Bazı insanlar vizyona, bazı insan fikirlere, bazı insanlar ise fikirleri çalışan ürüne dönüştürme kabiliyetine sahiptir.

İki Daire Kavramı: Birinci daire Scrum Takımı’nın çalışan ürün parçacığı meydana getirdiği süreyi ifade etmektedir. Buna Sprint denir. Bir Sprint 4 haftadan daha uzun olamaz! İkinci daire ise Development Team’in 24 saat süreyle bir araya geldiği ve dünü, bugünü konuşmakta olduğu, planlama yaptığı ve önünde bir engelin olup olmadığını anlatmış olduğu, 15 dakika süren Daily Scrum’dır.

Dikdörtgen Kavramı: Birinci dikdörtgen Product Backlog’tur. Bir ürün veya hizmet için yapılacak olan işlerin listesidir. Hayata geçirilecek işlerin önceliği Product Owner tarafından belirlenir, işler Development Team tarafından yapılır. İş listesinde yer alan maddeler Sprint Planning Toplantısı’nda tek tek konuşulur ve Development Team’in hızına göre yeterli düzeyde iş alınır. Sprint Planning Toplantısı ise her Sprint’in başında yapılır. Scrum Takımı, Sprint’te ne yapacakları, nasıl yapacaklarına dair olan planlamaları yapar. Yapılan plan değiştirilemez iken, planlama içerisinde bulunulan ortama göre dinamik bir biçimde adapte olmayı tanımlar.

İkinci dikdörtgen; Sprint Backlog’tur. Sprint Planning Toplantısı’nın HOW kısmında Development Team üyeleri Sprint Backlog’un içeriğini meydana getirirler. İşi nasıl gerçekleştirecekleri ile alakalı planlama gerçekleştirirler ve Sprint içinde bu şekilde ilerlemeye çaba gösterirler.

Üçüncü dikdörtgen; Sprint Review Toplantısını ifade eder. Projeye dahil durumda olan bütün paydaşlar ve Scrum Takımı bu toplantıda bir araya gelir. Scrum Takımı gerçekleştirmiş olduğu işi anlatır. Bu iş üzerine yapılmış olan yorumları dinlerler ve geri bildirim alırlar. Buradan ortaya çıkacak olan fikirler Development Team’in yaptığı işin değerini daha da arttırabilir. Yapılan bu toplantı ürünün geleceğine yön verme etkisi yaratabilir.

Dördüncü dikdörtgen: Sprint Retrospective Toplantısını ifade eder. Bu toplantıya Scrum Takımı üyeleri katılmalarında sakınca herhangi bir sakınca görmüyorsa tüm paydaşlar katılım gerçekleştirebilir. Scrum Takımı üyelerinin katılması kuraldır. Kendi aralarında mevcut olan iletişimi, yaşadıklarını, süreçlerini ve araçlarını değerlendirmeye tabi tutarlar. Bu toplantı Scrum Takımı’nın kendini geliştirebilmesi için çok önemli bir fırsattır. Bu toplantı esnasında, “neleri daha iyi yapabiliriz, nasıl daha iyi yapabiliriz?” konuları konuşulur. Sonrasında ise bir sonraki Sprint’in Planning Toplantısı yapılır ve tüm süreçler ilk adımdan itibaren tekrar yaşanır.