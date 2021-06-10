Scada Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nerelerde Kullanılır? Scada Sistemi Temel Yapısı Ve Örnekleri

Kontrol denetleyicisi ve veri toplayıcısı şeklinde tercüme edilen Scada temel olarak bir otomatize sistemdir. Bağlı bulunduğu sistemi ile entegre bir şekilde çalışan Scada işletme içerisinde yer alan bütün aygıtları takip etme, yönetme ve verimliliği takip edebilme için veri oluşturma gibi üstün özelliklere sahiptir. Bu gibi artı yönleri sayesinde neredeyse her türlü işletmede kullanılabilen üretim teknikleri arasında bulunuyor.

Scada Nedir, Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır?

Scada Supervisory Control and Data Acquisition Kelimelerinin baş harfi ile türetilmiş bir ifadedir. Otomasyon prensibi ile çalışan üretim süreci Scada’nın temel amaçları içerisinde bulunur.

Scada ne işe yarar sorusunda cevap verilecek olursa işletme içerisinde yer alan bütün aygıtların birbiri ile entegre şekilde çalışmasına imkan verdiği söylenebilir. Bir başka deyişle Scada insanlar için yönetimi oldukça zor ve zaman isteyen süreçleri tamamen otomatize hale getirerek kullanma imkanı tanıyor. Bununla birlikte Scada prensibi ile çalışan sistemler işletme içerisinde var olan bütün cihazları tek bir merkezde toplama fırsatı yakalıyor. Yönetim sürecini de üstlenebilen Scada doğru zamanda doğru adımlar atarak işletmenin maksimum performans ile çalışmasına olanak tanıyor.

Scada günümüzde orta ya da büyük ölçek kapasitesinde bulunan neredeyse her türlü işletmede kullanılabilir. Yapılması gereken tek şey üretim esnasında insan faktörünü ortadan kaldırabilmek ya da azaltmak adına sistemi akıllı hale getirmek olacaktır. Plc teknolojisi ile mümkün olan bu durum tek bir merkezden kontrol edilecek şekilde yani Scada prensibi ile kurulduğu zaman işletme maliyetleri büyük oranda düşecektir. İnsan kaynaklı hatalar minimum seviyeye çekilecek ve zamandan tasarruf edilecektir. Kullanması ve birbiri ile entegre çalışması zorlu olan ekipmanlar Scada sistemi sayesinde doğru zamanlarda aksiyon alacaktır.

Scada’nın kullanım alanlarına yakından göz atılacak olursa ilk olarak altyapı çalışmaları olduğu görülebilir. Aynı zamanda atık su arıtma, Sivil Savunma amaçlı kullanılan sistemler, geniş çaplı iletişim sistemleri ve gaz boru hatları Scada’nın kullanım alanları içerisinde bulunur. Sadece işletmeler için değil Scada ayrıca uzay, gemicilik, askeri sanayi ve daha birçok alanda kullanılıyor.

Scada Sistemi Temel Yapısı ve Örnekleri

Scada sisteminin temel yapısına göz atılacak olursa sistemin beyni konumunda bulunduğu görülebilir. Akıllı hale getirilebilen ya da üretildiği andan itibaren akıllı olan her türlü makina, ekipman, çevre birimi ve aygıt Scada ile kontrol edilebilir. Bütün sistemi kontrol edecek şekilde kurulumu yapıldıktan sonra Scada öncelik ve faaliyetlerin sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmesi için aralıksız çalışmaya başlar. Kurulum ve bakım maliyetleri oldukça düşük olan Scada zaman içerisinde topladığı veriler ile sistemde bulunan gereksiz bölümler, zamandan tasarruf etmeye imkan tanıyabilecek fırsatlar ve verimi olumsuz yönde etkileyen arızalı ekipmanlar hakkında detaylı veri toplar.

Sadece bunlarla sınırlı kalmayan Scada aynı zamanda sistemin güvenli bir şekilde çalışmasına olanak tanır. Çünkü yetkisiz ve üçüncü taraf kişilerin erişimini engelleyebilmek için fiziksel yönetim prensibini ve gelişmiş güvenlik tekniklerini kullanır.