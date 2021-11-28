Sayı Kümeleri Konu Anlatımı - Doğal, Tam, Rasyonel, İrrasyonel Ve Gerçek Sayı Kümesi İle İlişkileri Konu Anlatımı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Silahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandıSilahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandı!#Sezer Öztürk
Beşiktaş-Giresunspor maçında hakem Hüseyin Göçekin kararı sonrası tepkiBeşiktaş-Giresunspor maçında hakem Hüseyin Göçek'in kararı sonrası tepki#Beşiktaş
Portekizin Türkiye şaşkınlığı Kurada çıkınca...Portekiz'in Türkiye şaşkınlığı! Kurada çıkınca...#A Milli Takım
Aile katliamı Husumetli akraba kurşun yağdırdıAile katliamı! Husumetli akraba kurşun yağdırdı#Muğla
Beşiktaş darmadağın Vodafone Parkta tarihi yenilgiBeşiktaş darmadağın! Vodafone Park'ta tarihi yenilgi#Süper Lig
Ünlü şarkıcıdan korkutan haber Hastaneye kaldırıldıÜnlü şarkıcıdan korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı#Zerrin Özer
Sergen Yalçından Giresunspor sonrası flaş sözler: Çözüm bulamıyoruzSergen Yalçın'dan Giresunspor sonrası flaş sözler: "Çözüm bulamıyoruz"#Beşiktaş
Türkiyede Nu varyantı var mı Flaş açıklama İşte Kovid-19da son gelişmeler...Türkiye'de Nu varyantı var mı? Flaş açıklama! İşte Kovid-19'da son gelişmeler...#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecekCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecek#Döviz Kuru
Müslüme cinayetinde gizem çözülüyor Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladıMüslüme cinayetinde gizem çözülüyor! Bakan Yanık: 'Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı'#Müslüme
Türkmenistanda tarihi gün İmzalar atıldı... Erdoğandan flaş mesajlarTürkmenistan'da tarihi gün! İmzalar atıldı... Erdoğan'dan flaş mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna tepki Kılıçdaroğlunun trolleri bu açıklamaya da saldıracakBakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Kılıçdaroğlu'nun trolleri bu açıklamaya da saldıracak'#İçişleri Bakanı
Bu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşimBu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşim#Trafik Kazası
Kahroldular 13 yaşındaki Timurdan haber yokKahroldular! 13 yaşındaki Timur'dan haber yok#Timur Nuri
En dayanıklısı Özlem Tekin çıktıEn dayanıklısı Özlem Tekin çıktı!#Doğa İle İç İçe Yaşayan Ünlüler
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Sayı Kümeleri Konu Anlatımı - Doğal, Tam, Rasyonel, İrrasyonel Ve Gerçek Sayı Kümesi İle İlişkileri Konu Anlatımı

Sayı Kümeleri Konu Anlatımı - Doğal, Tam, Rasyonel, İrrasyonel Ve Gerçek Sayı Kümesi İle İlişkileri Konu Anlatımı

Günlük hayatta insanların sürekli karşısına çıkarak onların hayatlarını kolaylaştıran bilim dallarından biri de matematik olarak ifade edilmektedir. Matematik insanların bir şeyleri sayma ve basit hesaplamalar yapma ihtiyaçlarından dolayı ortaya çıkan bir bilim dalı olmaktadır. İnsanlar sayıları hangi işi yaparsa yapsınlar her daim kullanmaya gerek duymaktadırlar. Matematiğin temelini oluşturan sayıların birden fazla çeşidi bulunmaktadır. Peki, sayı kümeleri konu anlatımı- doğal, tam, rasyonel, irrasyonel sayılar nedir ve gerçek sayı kümesi ile ilişkileri ne olmaktadır? İşte, sayılar hakkında bilinmesi gereken hususlar.

Haberin Devamı

Sayı kümeleri, matematiği oluşturan temel konulardan biri olmaktadır. Sayı kümeleri içerisinde pek çok farklı sayı çeşidinin yer aldığı geniş kapsamlı bir konu olmaktadır. 

 Sayı Kümeleri Konu Anlatımı 

 Matematikte başarılı olmak isteyen birinin matematiğin temelini teşkil eden sayıları ve sayı kümelerini iyi bilmesi gerekmektedir. Çünkü bu sayı kümeleri kullanılarak yapılan pek çok işlem mevcut olmaktadır. Günlük hayatta bir hesaplama yaparken dahi sayılar kullanılmaktadır bu nedenle bu temel konuların herkes tarafından bilinmesi gerekmektedir. 

 Doğal, Tam, Rasyonel, İrrasyonel Sayılar ve Gerçek Sayı Kümesi İle İlişkileri 

 Rakamlar sayıların ifade edilmesi için kullanılan semboller olmaktadır. 10 tane rakam bulunmaktadır. Rakamlar '' 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,'' şeklinde olmaktadır. Bu rakamlar kullanılarak oluşturulan sayı kümeleri şu şekilde olmaktadır: 

 Doğal sayılar, sıfırdan başlayarak sonsuza kadar olan sayıların tamamını ifade etmektedir. Doğal sayılar ''N'' ile gösterilmektedir. N = { 0, 1, 2, 3, 4, … } sayı kümesine doğal sayılar kümesi adı verilmektedir. 0 en küçük doğal sayı olmaktadır. En büyük iki basamaklı doğal sayı ise 99 olarak ifade edilmektedir. 

Haberin Devamı

 Tam sayılar, ''Z'' ile gösterilmektedir ve Z = { …, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, … } kümesi bir tam sayı kümesi olmaktadır. 0' dan küçük olan tam sayılara negatif tam sayılar adı verilmektedir ve '' Z -'' olarak ifade edilmektedir. 0' dan büyük olan tam sayılar ise pozitif tam sayılar olarak adlandırılır ve Z+ şeklinde belirtilmektedir. Her doğal sayının aynı zamanda bir tam sayı olduğunun bilinmesi gerekmektedir. 

 Rasyonel sayılar, a ile b aralarında asal olan tam sayılar ve b sıfırdan farklı olacak şekilde abab olarak yazılabilen sayıların oluşturduğu kümeye rasyonel sayılar kümesi denmektedir ve'' Q'' sembolü ile gösterilmektedir. 0’dan küçük olan rasyonel sayılara negatif rasyonel sayılar kümesi denir ve '' Q- '' ile gösterilir. 0’dan büyük olan rasyonel sayılara pozitif rasyonel sayılar kümesi denir ve'' Q+ ''ile ifade edilir. Doğal sayı olan her sayı aynı zamanda tam sayı ve rasyonel sayı olarak değerlendirilmektedir. 

 İrrasyonel sayılar, a ve b aralarında asal olan tam sayılar ve b sıfırdan farklı olarak abab şeklinde yazılamayan sayıların oluşturduğu kümeye irrasyonel sayılar kümesi adı verilmektedir. ''Q'' harfi ile gösterilmektedir. İrrasyonel sayılar kök dışına tam olarak çıkamayan sayılar olarak belirtilmektedir. Ondalık açılımları devirsiz ve sınırsız bir şekilde olan sayılar irrasyonel sayılar olarak ifade edilmektedir. Rasyonel sayı kümesi ile irrasyonel sayı kümesi ayrık kümeler olarak bilinmektedir. 

Haberin Devamı

 Gerçek sayı kümeleri, rasyonel sayılar kümesi ile irrasyonel sayı kümelerinin bir araya gelerek oluşturduğu sayı kümeleri olarak ifade edilmektedir. Bu sayı kümesi ''R'' sembolü ile belirtilmektedir. Gerçek sayılar, irrasyonel sayılar ve rasyonel sayılar kümesinin birleşimini oluşturmaktadır. Gerçek sayıların tamamı sayı doğrusunda yer almaktadır. 

 Sayı kümeleri arasında şu şekilde bir N ⊂⊂ Z ⊂⊂ Q ⊂⊂ R ilişki ve Q ∪∪ Q’ = R ilişkisi bulunmaktadır.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising