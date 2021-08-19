Sayı değeri nedir? Sayı değeri ve basamak değeri nasıl bulunur?

Sayı değeri ifadesi, sayıların mevcut olduğu basamakların dikkate alınmadan rakamlarının ifade edilmesi işlemidir. Şayet sayılar bir basamaklıysa o halde basamak değeri ve sayı değeri birbirine eşit olur. Şayet sayı iki ya da daha fazla basamaklı bir sayı ise rakamlarının sayı değerlerinin toplanması durumunda sayının kendine eşit çıkmaz.

Basamak Değeri Nedir?

Rakamların mevcut olduğu basamağa göre almış bulunduğu değere basamak değeri adı verilir. Esas olan rakamın kendisi de rakamın sayı değerini göstermektedir.

Basamak Değeri Nasıl Hesaplanır?

Bir doğal sayı ile alakalı şu şekilde ifade edilebilir:

Birler basamağında yer alan sayı 1 artarsa ya da eksilir ise, sayının değeri de 1 artar ya da eksilir.

Onlar basamağında yer alan sayı 1 artarsa ya da eksilir ise, sayının değeri de 10 artar ya da eksilir.

Yüzler basamağında yer alan sayı 1 artarsa ya da eksilir ise, sayının değeri de 100 artar ya da eksilir.

Sayı Değeri Nasıl Bulunur?

Sayı değerinin hesaplanması işleminde rakamların mevcut olan basamaklarına bakılmadan sayıların göstermiş olduğu değere sayı değeri adı verilir. Bir basamaklı olan bir sayıda söz konusu olan rakamın basamak değeri ile birlikte sayı değeri de aynı olur. Sayı değerinin bulunması sırasında sayıda yer alan rakamlar toplanır.

Matematikte Sayı Değerleri Nedir?

Sayı değerlerinin toplamının istenildiği durumlar içerisinde o zaman sayının rakamlarının toplanarak netice elde edilir. Örnek verilirse, 1234 sayısı dört basamaklı olan bir sayıdır. Bu durumda basamakların isimleri birler, onlar, yüzler ve binler şeklinde ifade edilir. Sayı değerleri, basamak değerlerinden oldukça bağımsızdır. O halde,

Birler basamağındaki sayının değeri 4'tür.

Onlar basamağındaki sayının değeri 3'tür.

Yüzler basamağındaki sayının değeri 2'dir.

Binler basamağındaki sayının değeri 1'dir.

Matematikte Sayı Değerleri İle Basamak Değerleri Arasındaki Fark Nedir?

Basamak değerleri içerisinde, rakamlar mevcut oldukları basamağa göre değerlendirilir. Örnek verilirse, 14 sayısının birler basamağı 4'tür ve onlar basamağıysa 10 olarak ifade edilir. Basamak değerlerinin toplamları esas olarak sayının kendisini verir. Sayı değerlerine bakıldığında ise basamak değerlerinden çok daha farklıdır. Sayının basamakları içerisinde yer alan rakamları ifade eder.

Sayı Değerleri İle İlgili Nasıl Bir Soru Sorulabilir?

Örnek verilirse; 2356 sayısının sayı değerlerinin toplamı kaç olmaktadır?

2356 sayısına bakıldığında;

Birler basamağındaki sayının değeri 6'dır.

Onlar basamağındaki sayının değeri 5'tir.

Yüzler basamağındaki sayının değeri 3'tür.

Binler basamağındaki sayının değeri 2'dir.

Bütün bu sayların değerleri toplandığında, 6+ 5+ 3 + 2 =16 sonuç on altı çıkmaktadır.

Basamak Değeri İle Alakalı Olan Soru Çözümü Nasıl Yapılır?

Basamak değeri ile ilgili şöyle bir soru çözümü yapılabilir.

Örnek: 1589 doğal sayısının yüzler basamağının ve birler basamağının ikişer olacak şekilde artırılması sonucu ortaya çıkan sayı kaç artar?

Çözüm şu şekilde yapılır: Birler basamağında yer alan sayının 2 artması durumunda esas olan sayı da 2 artmış olur. Yüzler basamağında yer alan sayının 2 artması durumunda esas olan sayı da 200 artmış olur. Bu durumda esas olan sayı 2 + 200 = 202 şeklinde artmış olur.