Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Yabancı Diller Haberleri

Say 2. Ve 3. Hali Nedir? Say Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Say 2. Ve 3. Hali Nedir Say Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizce gramer bakımından zengin olan diller arasında gösterilmektedir. Düzensiz fiillerin ağırlıklı olduğu İngilizcede fiiller kullanıldıkları cümleye göre 2. Ya da 3. hal olarak ifade edilmektedirler. Say fiili de İngilizcede sıklıkla kullanılan bir düzensiz fiil olmaktadır. Peki, Say fiilinin 2. ve 3. hali nedir? Say fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri ile örnek cümleler nasıl olmaktadır? İşte, say fiilinin 2. ve 3. halleri hakkında tüm detayları derledik.

Haberin Devamı

 Say fiili İngilizcede çok kullanılan bir fiil olduğu için Frequency list adı verilen listeye giren eylemlerden biri olarak ifade edilmektedir. 

 Say 2. ve 3. Hali Nedir? 

 İngilizce Say kelimesi söylemek ve demek anlamlarına gelen bir fiil olarak belirtilmektedir. Say eyleminin 2.halini kullanmak için Past Simple Tense olması gerekmektedir. Say kelimesinin 2. hali Said olarak belirtilmektedir. Bu eylemin 3. hali ise ikinci hali ile aynı olan Said kelimesi olmaktadır.

  Say Fiilinin 2. ve 3. Zaman Halleri İle Örnek Cümleler 

 Say fiili düzensiz bir eylem olduğu için ikinci hali kullanılırken ilk halinden farklı olduğu görülmektedir. Bu eylemin 2. halinin cümle içinde kullanımı şu şekilde olmaktadır:

 - I said open the door please.

 - The nurse said that she did not take her pills.

Haberin Devamı

 Say fiilinin 3. halinin cümle içinde kullanımı da ikinci hali ile aynı olmaktadır. Örnek vermek gerekirse:

 - Smith hasn't said anything negative or positive about the agreement yet.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı