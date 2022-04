Say 2. Ve 3. Hali Nedir? Say Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

Say fiili İngilizcede çok kullanılan bir fiil olduğu için Frequency list adı verilen listeye giren eylemlerden biri olarak ifade edilmektedir.

Say 2. ve 3. Hali Nedir?

İngilizce Say kelimesi söylemek ve demek anlamlarına gelen bir fiil olarak belirtilmektedir. Say eyleminin 2.halini kullanmak için Past Simple Tense olması gerekmektedir. Say kelimesinin 2. hali Said olarak belirtilmektedir. Bu eylemin 3. hali ise ikinci hali ile aynı olan Said kelimesi olmaktadır.

Say Fiilinin 2. ve 3. Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Say fiili düzensiz bir eylem olduğu için ikinci hali kullanılırken ilk halinden farklı olduğu görülmektedir. Bu eylemin 2. halinin cümle içinde kullanımı şu şekilde olmaktadır:

- I said open the door please.

- The nurse said that she did not take her pills.

Say fiilinin 3. halinin cümle içinde kullanımı da ikinci hali ile aynı olmaktadır. Örnek vermek gerekirse:

- Smith hasn't said anything negative or positive about the agreement yet.