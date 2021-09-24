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Satürn Gezegeni Nedir, Ne Renktir Ve Ne Zaman Keşfedildi? Satürn Gezegeninin Özellikleri Ve Dünyaya Uzaklığı Hakkında Bilgi

#Satürn#Satürn Gezegeni#Güneş Sistemi
Satürn Gezegeni Nedir, Ne Renktir Ve Ne Zaman Keşfedildi Satürn Gezegeninin Özellikleri Ve Dünyaya Uzaklığı Hakkında Bilgi

Satürn, Güneş Sistemi içerisinde bulunan sekiz gezegen içerisindeki en büyük ikinci gezegendir. Bunun yanı sıra Satürn, Güneş Sistemi içerisinde Güneş'e en uzak olan 6. gezegendir. Peki, Satürn gezegeni nedir, ne renktir ve ne zaman keşfedildi? Satürn gezegeninin özellikleri ve dünyaya uzaklığı hakkında bilgiler nelerdir? Sizin için tüm detayları ile derledik.

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 Satürn, adını Yunan mitolojisinden almıştır. İngilizce kökeni olarak ise cumartesi adından türemiştir denebilir. Çıplak gözle Dünya'dan bakıldığı zaman görülebilen dev bir gezegendir. Aynı zamanda görülebilen en uzak gezegendir. Satürn halkalı ve gazsal bir gezegendir.

 Satürn Gezegeni Nedir, Ne Renktir ve Ne Zaman Keşfedildi?

 Satürn, Güneş Sistemi içerisinde bulunan 8 adet gezegenden birisidir. En büyük 2. gezegen olan Satürn, dış gezegenler grubunda yer alır. Halkalı bir yapıya sahip olan Satürn, Güneş'e en uzak 6. gezegendir. Güneş Sistemi içerisinde bulunan dış gezegenler; Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Bu dört gezegenin karasal bir yüzeyi bulunmamaktadır. Bu nedenle gaz devleri olarak adlandırılmaktadır. Bu dört gezegen de halkalı bir yapıdadır. Fakat Satürn gezegeninin halkaları farklı bir yapıda ve oldukça dikkat çekici olduğundan diğer gezegenlere göre daha ön plana çıkmıştır.

 Helyum ve hidrojen gazlarından meydana gelen Satürn, basit bir teleskopla bile gözlemlenen dev bir gezegendir. Dünya'nın yaklaşık 760 katı büyüklüğe sahiptir. Bu nedenle dev olarak nitelendirilir. Kütlesi Dünya'nın 95 katı kadardır. Buna rağmen sıkışmış gazlardan oluştuğu ve karasal bir yüzeye sahip olmadığı için oldukça hafif olduğu söylenmektedir.

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 Satürn gezegeninin dış atmosferi çoğunluk olarak helyum ve hidrojenden oluşmuştur. Atmosferi içerisinde su buharı, fosfin, hidrokarbon izleri ve amonyak bulunmaktadır. Bu gazlar gezegene kahverengi - sarımsı bir renk vermektedir. Örneğin metan gazı Uranüs'e yeşilimsi bir mavi renk vermektedir. Satürn gezegeni 18 Şubat 1930 senesinde keşfedilmiştir.

 Satürn Gezegeninin Özellikleri ve Dünya'ya Uzaklığı Hakkında Bilgi

Gazsal bir gezegendir.

Yapısında çoğunlukla helyum ve hidrojen gazları bulunmaktadır.

Dış gezegen grubunda yer alır.

60'ın üzerinde uydusu bulunmaktadır.

7 halkası bulunur ve en belirgin halkalara sahip olan gezegendir.

Çıplak göz ile Dünya'dan rahatlıkla gözlemlenebilir.

Güneş'e en uzak 6. gezegendir.

Büyüklük olarak 2. sırada yer alır.

Asteroit kuşağından sonra gelen 2. gezegendir.

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1 günü Dünya saatine göre 10.5 saate denktir.

Satürn'ün 1 yılı Dünya'nın 29 yılına denktir.

Saat yönünün tersine ve oldukça hızlı dönüş yapar.

En gelişmiş halka yapısı Satürn'e aittir. Satürn'ün halkalarının çapı gezegen çapının yaklaşık 8 katıdır.

Dünya yıl boyunca iki defa Satürn'ün halkaları üzerinden geçer. Bu nedenle halka yapısı görülmeyebilir.

Yapısında güçlü fırtına bulutları bulunmaktadır.

Satürn'de yaşam yoktur fakat uyduları üzerinde yaşam olup olmadığına dair araştırmalar devam etmektedir.

Güçlü bir manyetik alana sahiptir.

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Neptün'den sonra Güneş Sistemi içerisinde 2. en hızlı rüzgarlara sahiptir.

Bin yılda bir metan sağanağı şeklinde yağmur oluşumu gözlemlenir.

Satürn'ün en büyük uydusu Titan'dır.

Sadece Titan uydusu basit teleskop yardımı ile gözlemlenebilmektedir.

Titan'da Dünya'dakinden 4 kat daha yoğun bir atmosfer tabakası bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda Titan üzerinde farklı bir molekül keşfedilmiştir. Bu durum da Titan'da yaşam formu olabileceği düşüncesini ortaya koymuştur.

Gezegenler küresel yapılı gök cisimleridir. Dairesel olarak hareket ederler. Bu nedenle gezegenlerin birbirlerine ve Güneş'e olan uzaklıkları değişmektedir. Örneğin; Güneş ile Dünya arasındaki mesafe kış gündönümü tarihinden sonra 147 milyon km, yaz gündönümü tarihinde ise 152 milyon km'dir. Satürn ile Dünya arasındaki mesafe ise yaklaşık 1 milyar kilometredir.

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#Satürn#Satürn Gezegeni#Güneş Sistemi