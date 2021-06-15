Şase nedir, neden önemlidir? Arabanın şaşesi ne işe yarar?

Arabalarda bulunan şase numarası, araç hakkından çoğu bilgiye ulaşılmasını sağlar. Ülkemize ait kimlik numaraları ile nasıl ki biz insanların tüm bilgilerine ulaşılabiliyorsa, şase numarası da araçlar için aynı görevi yerine getirmektedir.

Şase Nedir, Neden Önemlidir?

Şase numarası, araçların seri numarasıdır. Şase numarası 1954 senesinde ilk defa kullanılmaya başlanmış, fakat o dönemlerde gerek araç sayısı gerekse araç kullanan insan nüfusunun daha az olması sebebi ile çok bir anlam ifade edememiştir. Bu sürecin ardından 1981 senesinde şase numarası 17 haneye çıkarılmış ve bu sayede araca dair her bilgi bu numara içerisinde yazılmıştır. Bilgi edinme sürecinin en önemli basamaklarından birisi olan şase numarası, 1981 senesinden sonra tüm araçlarda kullanılmaya başlanmış ve bu numaraya sahip olmayan araçların trafiğe çıkmaları yasaklanmıştır.

Şase numarasının içerisinde araca dair hemen her bilgi bulunmaktadır. Bu bilgiler sayesinde aracın nerede üretildiğinden, hangi yılda üretildiğine dair tüm bilgileri öğrenmek mümkün hale getirilmiştir. Aynı zamanda aracın sahip olduğu motor tipinden, kasa tipine kadar tüm bilgiler yine bu şase numarasına kayıt edilmektedir. Aracın üretilmiş olduğu fabrika ve kaçıncı sırada üretilmiş olduğuna dair tüm bilgiler yine şase numarası içerinde yer almaktadır. Bu nedenle şase numarası araca dair tüm bilgileri kolaylıkla bize sunduğu için aracın güvenliğinin en önemli unsurudur.

Arabanın Şasesi Ne İşe Yarar?

Trafik içerisinde yer alan tüm araçlarda şase numarası bulunması zorunludur. Şase numarası, 17 haneden oluşan bir numaradır. Bu numara römorklar da dahil olmak üzere motorlu taşıtların hepsinde bulunur. Şase numarası içerisinde aracın hasar kaydından sigortasına kadar her şeyde kullanılmaktadır.

Şase Numarası Aracın Neresinde Bulunur?

Araca ait şase numarası, sürücünün yan kapısının iç kısmında ya da ön camın sol alt tarafında yer almaktadır. Bazı araçlarda şase numarası, motorun hemen üzerinde veya kaputun altında yer alır. Bu farklılığın sebebi üretici firmanın yani markanın farklı olmasıdır. Her aracın şase numarası, ruhsatı veya resmi evrakı üzerinde yazmaktadır.

Araca ait olan şase numarasına resmi evraklar üzerinden de ulaşılabilmektedir. Bu numara; araç sigortalarının poliçelerinde, araca ait ruhsat içerisinde, trafik cezalarında ve hatta bakım - servis evrakında yer alabilmektedir. Yasal olarak yaptırılması gerekli olan ve herhangi bir kaza durumunda üçüncü şahıslarda oluşabilecek maddi ve fiziksel hasarın tazmini nedeniyle kullanılan Zorunlu Trafik Sigortası belgesi, araca ait şase numarasına ulaşmanın en kolay yoludur.

Şase Numarasının Hangi Karakteri Ne Anlama Gelir?

Araca ait şase numarası belirlenirken bazı kriterler göz önünde bulundurulmaktadır. Bu kriterlerden birisi; belirlenen şase numarasında ilk iki hane numara sahibi aracın nerede üretildiğini göstermektedir.

Üçüncü sırada yer alan karakter ise aracın hangi tipte üretildiğini göstermektedir. Yani numarası belirlenecek olan araç otobüs mü yoksa otomobil mi? Ayırımı yapılır.

Dört ile sekiz arasında olan rakamlar ise aracın sahip olduğu markası, motor tipini ve motor hacmini belirtmektedir.

Dokuzuncu sırada yer alan karakter ise aracın güvenlik numarasıdır.

Onuncu sırada yer alan karakter ise aracın model yılını belirtmektedir.

On birinci sırada yer alan karakter ise aracın hangi fabrikada üretildiğini ifade etmektedir.

On iki ve on yedinci aralıkta bulunan karakterler ise aracın seri numarasını ifade etmektedir.