Sasaniler Kimdir, Ne Zaman Ve Nerede Kuruldu? Sasani İmparatorluğu Kuruluş Ve Yıkılış Tarihi, Başkenti Ve İmparatorları

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Sasanilerin kurmuş olduğu devlet tarihte Sasani imparatorluğu ve Sasani devleti olarak da geçmektedir. Bazı tarihçiler ise Üçüncü Pers imparatorluğu olarak adlandırmaktadır.

Sasaniler Kimdir?

Sasaniler günümüzde İran bölgesinde imparatorluk ve devlet kurmuş olan bir uygarlıktır. Sasaniler I. Ardeşir tarafından devlet kurmuş olan bir medeniyettir. İran'da önemli eserler ortaya koymuş olan Sasaniler günümüzde adından söz ettirmeye devam etmektedir. Sasanilerin dönemi Geç İlkçağ olarak bilinmektedir. İran tarihinde de önemli bir yer edinmiş olan Sasaniler bu dönemde oldukça etkili bir uygarlık olarak kabul edilmektedir. Sasani dönemi Pers medeniyetinin temellerini oluşturmuş bir dönem olarak kabul edilir. Pers medeniyeti kültürü de bu medeniyet ile birlikte şekillendirilmiştir.

Ne Zaman ve Nerede Kuruldu?

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Sasaniler 264 yılında kurulmuştur. Sasanilerin kurmuş olduğu bu devlet İran coğrafyasında kurulmuştur. Monarşi olarak kurulan bu devletin ilk dönemi kurucu 1. Ardeşir dönemindedir. 1. Ardeşir 226 - 241 dönemi boyunca hükmetmiştir. 632 - 651 yılları arasında da Yezdigirt tarafından yönetilmiştir.

Sasani İmparatorluğu Kuruluş ve Yıkılış Tarihi

Sasani İmparatorluğu 226 yılında kurulmuştur. İran'da uzun yıllar boyunca hüküm sürmüş olan bu devlet 651 yılında da yıkılmıştır.

Sasani İmparatorluğu Başkenti ve İmparatorları

Sasani imparatorluğunun iki tane başkenti yer almaktaydı. İlk başkenti İstahr şehridir. İkinci başkenti ise Tizpon şehridir. Sasani imparatorluğunun imparatorları listesi ise şu şekildedir;

1) 1. Ardeşir

Devletin aynı zamanda kurucusu olarak bilinmektedir. 224 ila 226 yılları arasında Part imparatorluğunu yıkarak devleti kurmuşlardır. Sasaniler kurulduktan 3 yıl sonra Roma devleti ile bu dönemde savaş yapmıştır. Bu savaş 229 ila 232 yılları arasında sürmüştür. 1. Ardeşir döneminde Mecusilik resmi din olarak kabul edilmiştir.

2) 1. Şapur

241 ve 271 döneminde devletin başına geçmiştir. 1. Şapur döneminde de yine Roma ile ilk savaş yapılmıştır. Roma ile yapılan savaş 244 yılına kadar sürmüştür. Daha sonra 12 yıl sonra 258 yılı ve 260 yılları arasında Roma devleti ile ikinci savaş yapılmıştır.

3) 2. Şapur

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Bu dönemde yine Roma devleti ile savaşlar devam etmiştir. Roma le yapılan savaşlarda büyük galibiyetler elde edilmiştir. Devletin sınırları batıya doğru genişlemiştir.

4) 1. Yezdigirt



2. Şapur vefat ettikten sonra yerine geçmiş olan hükümdardır. 409 yılında Hristiyanlar ile barış ilan edilmiş ve devletin içinde bir kilise inşa edilmiştir. Daha sonra 416 yılında hükümdarın almış olduğu karar ile birlikte tüm kararlar fesh edilmiş ve Hristiyanlar zulme uğramıştır.

5) 4. Behram

420 yılında tahta geçmiştir. 420 ve 422 yılları arasında Roma devleti ile savaşılmıştır. 438 yılına kadar hükümdarlığını sürdürmüştür.

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6) 2. Yezdigirt



4. Behram tahttan indikten sonra 438 yılında tahta geçirilmiştir. 441 yılında Roma ile yapılan savaşta başarı elde edilmiştir. Daha sonra döneminde 451 yılında Ermeni baş kaldırısı yaşanmıştır.

7) 1. Hüsrev

531 yılında tahta geçmiş bir imparatordur. 533 yılında Roma devleti ile sonsuz barış anlaşması imzalamıştır. Daha sonra bu barış anlaşması 7 yıl sonra bozulmuş ve Roma ile savaşılmıştır.