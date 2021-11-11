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Sarı Rengin Anlamı Nedir? Sarı Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder?

#Sarı Rengin Anlamı#Sarı Renk
Sarı Rengin Anlamı Nedir Sarı Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder

Eski metinlerde ''sarığ'' şeklinde geçen sarı, eski Türkçe bir sözcüktür. Sarığ kelimesinin sözlük anlamı kükürt rengidir. Bu sözcükten türetilmiş olan sararıp solmak ve sapsarı kelimeleri günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Sarı kelimesi yüz için kullanıldığında solgun manasına gelir. Sarı ile eş anlamlı olan sözcükler şunlardır: 1- Zerd 2- Samani 3- Asfer 4- Limoni 5- Zerrin. Sarı rengin anlamı nedir? Sarı renk psikolojik olarak ne anlam ifade eder tüm detayları ile derledik.

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Sarı kelimesinin Avrupa dillerindeki karşılıkları şu şekilde sıralanabilir:

 1- İngilizce - Yellow / Blond

 2- İtalyanca - Giallo

 3- Almanca - Gelb

 4- Portekizce - Amarelo

 5- İspanyolca - Amarillo

 Sarı Rengin Anlamı Nedir?

 Sarı rengi, kullanıldığı yere göre hem olumlu hem de olumsuz anlama gelebilir. Sonbahar mevsiminde ağaçların yaprakları sararıp döküldüğü için sarı, genellikle sonbahar ile özdeşleştirilir. Hazan mevsimi olarak geçen lirik şiirlerde sarı rengi, ayrılık, özlem, hasret gibi temalar ile birlikte işlenir.

 Bu renk, aynı zamanda hastalanmak, güçten düşmek, elden ayaktan kesilmek manasına da gelir. Divan şiirlerinde reng-i limon olarak geçen sarı, eski gücünü kaybetmek ve sararıp solmak demektir.

 Sarı, aynı zamanda altın rengi olduğu için zenginlik, lüks, gösteriş, bolluk ve bereket gibi anlamlara gelir.

 Sarının en bilinen tonları şunlardır:

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 1- Turuncu 2- Safran sarısı 3- Armut rengi

 Sarı Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder?

 Psikoloji biliminde sarı rengi, en pozitif renkler arasında yer alır. Bunun en büyük nedeni, sarının ışıltılı bir renk olmasıdır. Bu renk aynı zamanda canlılık, enerjik olmak, disiplin ve güç gibi anlamlara gelir. En değerli madenlerden biri olan altının sarı renkli olmasının bunda etkisi fazladır.

 

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