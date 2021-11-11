Sarı Rengin Anlamı Nedir? Sarı Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder?

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Sarı kelimesinin Avrupa dillerindeki karşılıkları şu şekilde sıralanabilir:

1- İngilizce - Yellow / Blond

2- İtalyanca - Giallo

3- Almanca - Gelb

4- Portekizce - Amarelo

5- İspanyolca - Amarillo

Sarı Rengin Anlamı Nedir?

Sarı rengi, kullanıldığı yere göre hem olumlu hem de olumsuz anlama gelebilir. Sonbahar mevsiminde ağaçların yaprakları sararıp döküldüğü için sarı, genellikle sonbahar ile özdeşleştirilir. Hazan mevsimi olarak geçen lirik şiirlerde sarı rengi, ayrılık, özlem, hasret gibi temalar ile birlikte işlenir.

Bu renk, aynı zamanda hastalanmak, güçten düşmek, elden ayaktan kesilmek manasına da gelir. Divan şiirlerinde reng-i limon olarak geçen sarı, eski gücünü kaybetmek ve sararıp solmak demektir.

Sarı, aynı zamanda altın rengi olduğu için zenginlik, lüks, gösteriş, bolluk ve bereket gibi anlamlara gelir.

Sarının en bilinen tonları şunlardır:

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1- Turuncu 2- Safran sarısı 3- Armut rengi

Sarı Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder?

Psikoloji biliminde sarı rengi, en pozitif renkler arasında yer alır. Bunun en büyük nedeni, sarının ışıltılı bir renk olmasıdır. Bu renk aynı zamanda canlılık, enerjik olmak, disiplin ve güç gibi anlamlara gelir. En değerli madenlerden biri olan altının sarı renkli olmasının bunda etkisi fazladır.