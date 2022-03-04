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Sarı Hangi Renklerden Oluşur? Hangi Renkleri Karıştırırsak Sarı Renk Olur Ve Elde Edilir

Sarı Hangi Renklerden Oluşur Hangi Renkleri Karıştırırsak Sarı Renk Olur Ve Elde Edilir

Sarı, doğada yer alan renklerden bir tanesi. Bundan dolayı da renk skalasında ana renklerden biri olarak kendine yer bulmaktadır. Hali hazırda insanlar çevrelerinde sarı renk tonlarında yer alan pek çok şeyi görme imkanına sahiptirler. İşte, merak edilen tüm detayları derledik.

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Her ne kadar ana renk olsa da insanlar eğer isterlerse direkt olarak sarı rengi kullanabilecekleri gibi farklı renkleri karıştırarak da arzu ettikleri sarı tonunu elde edebilecektir. Bu aşamada dikkat edilecek olan şey ise karıştırılacak tonların ayarlanmasını dikkatli şekilde yapmak olacaktır. 

 Sarı Renk Hangi Renklerden Oluşur? 

 Renklerin birbirileri ile belirli oranlarda karıştırılması sonucunda farklı renklerin elde edilebileceği herkesin bildiği bir konu. Ancak sarı renk ortaya çıkartılmak istendiğinde renklerin oranları çok daha önemli bir hale geliyor. Sarı rengini elde etmek isteyenler, belirli oranlara kırmızı ve yeşil rengini karıştırabileceklerdir. İlk aşamada iki renk tonu az şekilde karıştırılmaya başlanarak arzu edilen ton elde edilene kadar renklerin karıştırılması gerekmektedir. 

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 Hangi Renkleri Karıştırırsak Sarı Renk Olur? 

 Farklı renkleri karıştırarak sarı rengi elde etmek isteyenlerin bilmeleri gereken temel bir bilgi bulunmaktadır. O da sarı renk ana renkler arasında yer aldığı için karışımların tam sarı rengi ortaya çıkartmayacağıdır. Ancak yeşil ve kırmızının karıştırılmasının yanı sıra turuncu ve kırmız rengi karıştırılması da yine sarı rengin ortaya çıkartılmasını sağlayacaktır. Böylece sarı rengi elde etmek isteyenler doğru renk ayarları ile arzu ettikleri sonuçlara ulaşacaktır.

 

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