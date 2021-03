Sanat Altın Bileziktir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Sanat, bir kimsenin yapabildiği, elinden en iyi şekilde gelen işidir. Bu işten hem para kazanabilir hem de kendini geliştirebilir. Yani kişinin kolunda her zaman altın bileziği gibi sürekli değer kazanır.

Sanat Altın Bileziktir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Sanatı olan bir kimse her daim her yerde kendine bir iş alanı bulabilir. Bu sanatı icra ederek para kazanıp hayatını idame ettirebilir. Bu sanatının değeri altın gibi olup her daim kişiye kazandırır. Sanat altın bileziktir sözü de bu durum için kullanılmış bir söz yapısıdır. Eskiden beri büyüklerimiz sanatı kolunda olan kişinin işsiz kalmayacağını öğüt olarak aktarmaktadır.

Sanat Altın Bileziktir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Genellikle büyüklerimizden duyacağımız bir cümle olan; Bak yavrum oku sanatını eline al, unutma ki sanat altın bileziktir. Bu konuyla ilgili verilecek en güzel örnek cümledir.