Sanal tıp dersleri

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi preklinik öncesi dönem öğrencileri, klinik ortamlarda uygulanması gereken ve koronavirüs nedeniyle yapılamayan hasta ve sağlık çalışanı güvenliği eğitimlerini, sanal gerçeklik simülasyonu sayesinde hastane ortamındaymış gibi gerçekleştiriyor. Hacettepe Teknokent tarafından Ar-Ge projesi olarak gerçekleştirilen simülasyon sayesinde öğrenciler, kişisel korunma ekipmanlarının kullanımı, kan kültürü alma, temel ve ileri yaşam desteği uygulamaları, güvenli cerrahi uygulamaları, güvenli transfüzyon uygulamaları gibi konuları birebir deneyerek öğreniyor. Hacettepe hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanları da sanal gerçeklik simülasyonuyla eğitimlere katılıyor.

‘3 BOYUTLU GÖZLÜKLER DE OLACAK’

Projenin yürütücüsü Hacettepe Üniversitesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Melih Elçin, dokuz modül olarak geliştirmeyi planladıkları eğitimin beş modülünün hazır olduğunu söyledi. Prof. Dr. Elçin, “Yaklaşık 3 bin öğrenci ve 3 bin hastane personeli bu eğitim paketinin belli modüllerini kullanacak. İlerleyen günlerde üç boyutlu sanal ortam gözlükleri ile devam edebiliriz. O zaman gerçek hayattan neredeyse hiçbir farkı kalmayacak” dedi.