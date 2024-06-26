Sanal güvenliğin 5 şartı

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İnternet, bilgisayar, akıllı telefon gibi dijital teknolojilerle aşırı düzeyde bağlantı kurulması ve zamanın büyük bölümünün bunlrla geçirilmesi ‘dijital bağımlılık’ olarak adlandırılıyor. “Bu bağımlılığın farkında olmak ve uygun önlemleri almak, sağlıklı ve dengeli bir dijital yaşam açısından önemli” diyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci, hem yaz tatilindeki öğrenciler hem de toplumun tüm kesimleri açısından internetin doğru ve sağlıklı kullanılmaması halinde ortaya çıkabilecek sorunları 5 maddede sıralıyor:
GERÇEK HAYATI ETKİLİYOR
1- Zaman yönetimi: Dijital teknolojilere aşırı bağımlı olan kişiler zaman kavramını kaybedebilir, gerçek yaşamdaki çalışma veya öğrenme süreçlerinde daha az verimli olurlar.
2- Sosyal ilişkiler: Dijital bağımlılık, gerçek hayattaki sosyal ilişkileri olumsuz etkileyebilir. Kişi, sanal dünyada daha fazla zaman geçirmek istediği için sosyal paylaşımlardan ve gerçek insanlarla iletişimden uzaklaşabilir.
3- Sağlık sorunları: Uzun süreli bilgisayar veya telefon kullanımı, göz yorgunluğu, uyku bozukluğu, baş ve boyun ağrıları gibi sorunlara neden olabilir. Ayrıca, hareketsiz bir yaşam tarzı obeziteye de kapı aralar.
4- Psikolojik etkiler: Dijital bağımlılık, depresyon, kaygı ve stres gibi psikolojik sorunlara da neden olabilir. Sanal dünyada sürekli olarak beğeni ve onay arayışı içinde olan bir birey, gerçek hayatta tatmin edici ilişkiler kurma konusunda zorluk yaşayabilir.
5- Aşırı bilgi yüklenmesi: İnternetin sonsuz kaynakları, kullanıcıların sürekli olarak bilgi bombardımanına maruz kalmasına neden olabilir. Bu da bilişsel işlevlerin zayıflamasına yol açabilir.
1- GİZLİLİK AYARLARI
Hesaplarınızın gizlilik ayarlarını düzenli olarak gözden geçirin ve kişisel bilgilerinizi herkese açık profillerde paylaşmaktan kaçının.
2- GÜÇLÜ ŞİFRELER
Karmaşık ve güçlü şifreler kullanın ama aynı şifreyi birden fazla hesapta kullanmaktan kaçının.
3- ŞÜPHELİ BAĞLANTILARDAN KAÇINMA
Bilmediğiniz veya güvenmediğiniz kaynaklardan gelen bağlantılara tıklamayın.
4- BİLİNÇLİ PAYLAŞIMLAR
İnternette paylaştığınız bilgilerin kalıcı olabileceğini unutmayın. Kişisel ve hassas bilgilerinizi herkese açık ortamlarda paylaşmaktan kaçının.
5- GÜVENLİ TAKİPÇİLER
Sadece tanıdığınız ve güvendiğiniz kişileri arkadaş veya takipçi olarak ekleyin.
6- DÜZENLİ HESAP İNCELEMESİ
- Hesap aktivitelerinizi düzenli olarak kontrol edin. Şüpheli bir etkinlik fark ederseniz hemen önlem alın.
TATİL PROGRAMLARI DİJİTAL DETOKSA DÖNÜŞTÜRÜLMELİ