Şamandıra Nedir, Ne İşe Yarar? Şamandıraların Özellikleri Ve Anlamları..

Şamandıra, denizde konumu ve ya bir yeri belirtmeye yarayan yüzer cisme denilir. Şamandıra ayrıca tehlikeyi işaret edebildiği gibi geçiş yolunu da göstermektedir.

Şamandıra Nedir?

Şamandıra su yüzeyinde rahat bir şekilde kalabilen içi boş metal ve ya plastik bir araç olarak bilinmektedir. Şamandıra batmadan su yüzeyinde kalabildiği için pek çok farklı alanda kullanılabilir. Şamandıra çoğu zaman yol göstererek bir tehlike olup olmadığının kontrol edilmesini de sağlar. Şamandıra çeşitleri renk ve şekil açısından farklılık gösterebilir. Şamandıra çeşitleri yüzer seyir yardımcısıdır.

Şamandıra Ne İşe Yarar?

İç sularda ve kıyılarsa seyir yapan teknelerde seyir yardımının sağlanması için şamandıra kullanılır. Şamandıralama sistemi gerektiği takdirde diğer seyir yardımcıları ile desteklenmelidir. Şamandıralar daha çok tatlı su avlarında ve denizlerde kullanılmaktadır. Şamandıra her yerde rahat bir şekilde kullanılan mekanizmadır. Şamandıra en pratik mekanik sistem olarak da bilinir. Hem sıvı depolayan şamandıra hem de akışı yönetmeye yarar.

Şamandıraların Özellikleri ve Anlamları

Şamandıraların birbirinden farklı türleri ve çeşitleri bulunmaktadır. Şamandıralar şu şekilde sıralanabilir;

Yan Şamandıralar: Bir kanalın ya da liman girişinin sancak ile iskele tarafını işaret etmektedir. Giriş kısmında ise teknelerin sancak olan yerinde yeşil ve iskele tarafında da kırmızı renk şamandıra kalacak düzeyde seyir yapılmaktadır.

Tehlike Şamandıraları: İzole olarak da bilinen tehlike şamandıraları su üzerinde bulunan olası bir tehlikenin üzerine yerleştirilir. Bu alanda bulunan tehlike şamandıralarının üzerinden geçilmesi çok tehlikelidir.

Emniyetli Su Şamandırası: Bu tür su şamandırası seyredilen bölgenin elverişli olduğunu göstermektedir. Emniyetli su şamandırası genel olarak bir kanalın orta hattının işaretlenmesinde kullanılır.

Yön Şamandıraları: Kardinal şamandıra olarak da bilinen yön şamandıraları suda yer alan bir tehlikenin seyre elverişli yönünü göstermektedir. Yön şamandıraları ise kuzey, güney, doğu ve batı olarak isimlendirilmektedir.

Şamandıra Çalışma Prensibi

Şamandıraları doğru kullanabilmek için çalışma prensibini doğru bir şekilde bilmek gerekir. Şamandıralar sıvı akış yolunu bulmayı hedefler. Boruyu açarak kapatan mekanizma ise su seviyesi düştüğü zaman açık bir pozisyonda bulunarak sıvı dolmasına izin verilir. Sıvı miktarı arttıkça belirli bir seviyeye yükselir. Dolayısı ile mekanizma boruyu kapatarak sıvı akışının da kesilmesini sağlar. Şamandıranın çalışma prensibi bilinir ise şamandırayı çalıştırmak da çok kolay olacaktır.

Şamandıra İle İlgili Merak Edilenler

Şamandıra genel olarak kaldırma kuvveti ve yüzerlik yeteneği olan bir düzenektir. Şamandıra kullanılarak belli bir aksiyonun tetiklenmesi sağlanır. Sonrasında ise kaynaktan gelen sıvı depolama ve akışının yönetme aşamalarına geçilir. Şamandıranın harekete geçirme düzeneği de bulunmaktadır. Ayrıca şamandıra sistemi, mekanik sistemlerin günlük hayatta kullanılan en pratiği olarak bilinmektedir. Şamandıra sistemi sayesinde denizcilikte pek çok soruna da çözüm üretilebilir. Günümüzde elektrikli şamandıralar da bulunmaktadır. Elektronik şamandıralarda mekanik olarak vana ve ya akış kapatılmayabilir. Elektrikli şamandıralar bazı yönleri ile normal şamandıralara benzemektedir.

Diğer tüm şamandıralardan ziyade yakıt şamandırasının da bazı özellikleri bulunmaktadır. Ayrıca yakıt şamandırası depoda bulunan yakıt miktarını da sinyal aracılığı ile gösterge paneline iletmektedir. Yakıt şamandırası sürücüyü de araçtaki yakıt durumu ile ilgili bilgilendirir. Yakıt şamandırasının özellikleri bilinerek doğru bir şekilde kullanılmalıdır. Şamandıra genel olarak farklı çeşitlerde olabilir. Şamandıraların kullanımı ve uygulanması da çok önem taşımaktadır. Ayrıca şamandıraların kullanıldığı alanlar ile ilgili denizcilikte önemli alanlar vardır.