Şalter nasıl yazılır? Şalter kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Günlük hayatta sıkça kullanılan “Şalterleri atmak'” deyiminde ''şalter'' kelimesi mecazi anlamda kullanılıyor. Bu deyim ise genellikle, kazmak ve çok sinirlenmek, öfkelenmek anlamına geliyor.

Şalter Nasıl Yazılır?

Dilimizde en çok yazım yanlışı yapılan kelimeler arasında şalter yer alıyor. Bu kelimenin pek çok kişi tarafından yanlış telaffuz edilmesi ise yanlış yazılmasından en büyük nedenlerden birisidir. Bu kelime, halk arasında genellikle “şartel” şeklinde telaffuz edildiği için bu şekilde sıkça yazılıyor. Bu da yazım yanlışlarının ortaya çıkmasına yol açıyor. TDK sözlüğüne göre ise bu kelimenin doğru yazılışı, şalter şeklindedir.

Şalter Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Dilimizde pek çok kelime yanlış telaffuz edildiğinden yazım yanlışı da sıkça yapılıyor. Dilimizde yer alan kelimelerin çoğu, söylendiği gibi yazılıyor. Fakat bazı kelimeler zaten yanlış telafuz edildiği için yazım yanlışlıkları da yapılabiliyor. Bu durumu önlemek için yazılışı konusunda tereddüt yaşanan kelimelerin doğru yazılışını öğrenebilmek için TDK güncel yazım kılavuzına bakmak gerekiyor. TDK’ya göre bu kelimenin doğru yazılışı ise, şalter olarak bilinir. Yazım kurallarını ihmal etmemek için de kelimelerin doğru yazılışını bilmek gerekiyor.