Sahne Ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Sahne Ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü geleceğin sanat insanlarını ve sahne sanatlarının her alanında çalışacak profesyonel bireyleri yetiştirmektedir.

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü Nedir?

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü'nde iki farklı alan vardır. Bu alanlar yönetim ve sahne üzeridir. Yönetim programı sahne arkası için sanat insanları yetiştirir. Örneğin sergi, fuar, toplantı, kongre, konser ya da festival gibi etkinlerin prodüksiyon işleriyle uğraşan ve organizasyonları yöneten insanların yetiştirilmesi için çalışır. Sahne sanatları alanında ise çağdaş sanatçılar yetiştiren bir bölüm olarak karşımıza çıkar.

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü Amacı Nedir?

Tiyatro, opera, dans ya da performans sanatları gibi alanlarda, öğrencileri yeteneklerine göre yönlendirmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. Bölüm, alanında yetkin, kültür ve kültürel miraslar, görsel sanatlar ve sahne sanatları konularında donanımlı, disiplinlerarası çalışmaya yatkın profesyonel sanat insanları yetiştirmeyi de amaçlar. Bu sebeple de sanatın her zaman ön planda olduğu bir eğitim söz konusudur.

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bu bölümden mezun olan öğrenciler her türlü organizasyon ve etkinliğin prodüksiyonunda çalışabilir. Ayrıca ilgi alanlarına ve bölümde yöneldikleri konulara göre sahne üzerinde ya da sahne arkasında çalışabilirler. Ayrıca bölümü okurken öğrenciler ilgi alanlarına göre ayrılmaktadır. Örneğin eğer oyunculuk yan dalını tercih ederseniz, mezun olduktan sonra kariyerinize oyuncu olarak devam edebilirsiniz. Ya da yönetmenlik ve prodüksiyon dalların seçerseniz, mezun olduktan sonra bir prodüksiyon ekibinde asistan olarak çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin okul sırasında yapacağınız tercihler ya da ilgi alanlarınızla ilgilidir.

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü Kaç Yıllıktır?

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde eğitim vermektedir.

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bu bölümü okuyacak olan öğrencilerin sahne sanatlarına yeteneği, her şeyden önemlisi de ilgisi olmalıdır.

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü İngilizce midir?

Bölümün eğitimini İngilizce olarak veren üniversiteler olmakla birlikte, eğitimi Türkçe olarak veren üniversiteler de bulunmaktadır.

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Bölüm, Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer aldığı için yetenek sınavları ile öğrenci almaktadır. Yetenek sınavlarına girebilmek için üniversite sınavında barajı geçmek yeterlidir. Örneğin yetenek sınavı ile öğrenci almayan İstanbul Nişantaşı üniversitesi SÖZ puan türü ile öğrenci almaktadır. Aynı zamanda bu üniversitenin taban puanları 241 puandır.

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Çağdaş Tiyatro

Sanatta İletişim ve Fonlama

Kültür Kurumları Tarihi

Sahne ve Prodüksiyon Yazarlığı

Yapım Tasarım

Sahne Sanatları Yönetimi

Performans İncelemeleri

Sahne Sanatları Tarihi

Nefes, Ses ve Konuşma

Akademik Beceri Odaklı İngilizce

Sahne Metni İncelemeleri

Türk Devrim Tarihi

Deneysel Tiyatro

Performans Sanatlarında Güncel Konular

Yönetmenlik ve Prodüksiyon

Çağdaş Tiyatro

Tiyatro ve Etkinlik Prodüksiyonu

Mekan ve Lojistik

Sanat ve Kültür İçin Finansal Araçlar

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Mezun öğrenciler fuar, sergi, festival, toplantı, yarışma, kongre, müzayede, konser gibi etkinlik ve organizasyonlarda çalışabilir. Sahnenin kurulduğu ve bir performansın olduğu her yerde bu bölüm mezunları için iş imkanı mevcuttur.

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Bu bölümden mezun öğrenciler genelde etkinliklerin ve organizasyonların prodüksiyon ekiplerinde çalışmaktadırlar. Örneğin IF! İstanbul festivali ya da Bozcaada Caz Festivali bu bölümden mezun olan öğrencilerin çalışma alanlarından birkaçıdır.

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi - Sanat ve Tasarım Fakültesi (Burslu ya da %75 Burslu olarak okunabilmektedir.)

İstanbul Bilgi Üniversitesi - İletişim Fakültesi (Burslu, %75 Burslu ya da %50 Burslu olarak okunabilmektedir. İngilizce olarak eğitim verilmektedir.)