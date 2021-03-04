Şahin Sinek Avlamaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İnsanların eğer iyi bir amacı varsa bu amaca yönelir ve çevresindeki küçük olaylarla ya da cahil kimselerle ilgilenmez. Ancak iyi bir amacınız yoksa küçük olaylar ile vaktinizi boşa harcarsınız. Bu sebeple hayatınızı verimli geçirmek için kendinize güzel hedefler belirlemeniz oldukça önemlidir.

Şahin sinek Avlamaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Önemli bir amaç uğrunda çalışan ve bu amacı gerçekleştirmek için çok uğraşan insanlar küçük olaylarla vakit kaybetmezler. Çünkü bu tip insanların zamanları kıymetlidir ve hayatta yapmaları gereken hedefleri vardır. Ancak hayatta kendine bir hedef belirlememiş insanlar küçük hesaplar peşinde olur. Şahin Sinek Avlamaz atasözü de bu amaçla söylenmiştir.

Şahin Sinek Avlamaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Basit hesaplar içinde olma, unutma şahin sinek avlamaz.