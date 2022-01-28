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Şaheser nasıl yazılır? Şaheser kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Şaheser nasıl yazılır Şaheser kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Dilimize Farsçadan geçmiş olan şah kelimesi, hükümdar anlamına gelir. Eski metinlerde ''şeh'' şeklinde yazılan bu sözcük, isim tamlamalarında ise en büyük, en önemli anlamında kullanılır. Arapça kökenli bir sözcük olan eser, hem ürün hem de kitap demektir. Bir yazarın en önemli ve en çok okunan kitapları şaheser olarak tanımlanır. Şaheser nasıl yazılır? Şaheser kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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Şah kelimesinin içinde yer aldığı birçok tamlama hem günlük hayatta hem de edebi eserlerde kullanılır. Bu kelimelerden en bilinenleri ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Şahan 2- Şah-ı Maran 3- Şahane 4- Şahbender 5- Şah Damarı 6- Şah Beyit 7- Şah-ı Ekber 8- Şahdane 9- Şahi

 Şaheser Nasıl Yazılır?

 Şah ve eser kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulan şaheser kelimesi, en önemli yapıt anlamına gelir. Bu sözcük genellikle roman ve hikaye gibi edebi eserler için kullanılır.

 Kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

 ŞAHESER

 Şaheser Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

 Türkçe dil bilgisi kurallarına birleşik isimlerin tamamı bitişik yazılır. Şaheser kelimesi de birleşik bir isim olduğu için bitişik yazılmalıdır.

 ŞAHESER - Doğru

 ŞAH ESER - Yanlış

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 Şaheser Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Arthur Rimbaud bu şaheseri tamamladığında henüz on dokuz yaşındaydı.

 (Doğru Kullanım)

 2- Ünlü yazar, genç bir yaşta ölmesine rağmen, hayatına birçok şah eser sığdırmayı başardı. (Yanlış Kullanım)

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