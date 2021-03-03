Sağlık Varlıktan Yeğdir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Sağlık TDK da geçen anlamına bakıldığında ruhun ve vücudun bir bütün olarak esenlik içinde olmasıdır.

Sağlık Varlıktan Yeğdir Atasözünün Anlamı

Değerini ancak kaybettiğimizde anladığımız bir hazine olan sağlığın önemini vurgulayan birçok atasözü bulunmaktadır. Sağlık varlıktan yeğdir de sağlığın ne kadar değerli olduğunu anlatan sözlerdendir. Zenginlik sağlık olmadan bir işe yaramaz. Bu nedenle sağlık zenginlikten, maldan ve varlık sahibi olmaktan iyidir manasını kısa ve öz şekilde anlatmaktadır. Sağlığın değeri zenginlikten önce gelmektedir. Bu hazineyi kaybetmeden önce mutlaka değeri bilinmelidir.

Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Atasözünün cümle içinde kullanırken manasını bilmek önemlidir. Uygun şekilde kullanımı için anlamı ile uyumlu şekilde kullanılmalıdır. Atasözünün örnek cümle içinde kullanımı TDK tarafından en doğru şekilde göstermektedir.