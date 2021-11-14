Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır? 2021'de Sağlık Sigortası Ücretleri Ne Kadar?

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Sağlık sigortası en kısa tanımıyla meydana gelebilecek bir sağlık problemi ya da olası bir trafik kazası sonucunda oluşacak sağlık problemlerini karşılayan bir sigorta olarak bilinir.



Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?



Özel sağlık sigortaları istenilen tedavi merkezi ya da doktor tarafından yapılan tedaviyi görme ve kontrolünü sağlama gibi görevleri olan bir süreci kapsamaktadır. Müdahaleler, ayakta tedavi giderlerinin sağlanması, tıbbı malzeme yardımı yapmak, evde bakım hizmeti, yoğun bakım hizmeti gibi hizmetleri kapsayan bir sigorta türüdür.



İstenilen firma ile sağlık sigortası yaptırmak mümkündür. Belli başlı şartlar ve koşullar olduğu sürece sağlık sigortası yapılabilir. Genel sağlık sigortası ise E-devlet üzerinden gerçekleştirilen bir işlem ile sağlık sigorta başvurusunu gerçekleştirmek mümkündür. Online bir şekilde ya da fiziki olarak yapılan bir işlemdir.



2021'de Sağlık Sigortası Ücretleri Ne Kadar?



Özel sağlık sigortasının miktarı yaş, cinsiyet, mevcut olan sağlık durumu, önceden geçirmiş olduğu hastalıklar, şeker ve kalp, damar gibi hastalıkların olup olmadığı, medeni hali gibi durumlara bağlı olarak belirlenmektedir. Bu ücretin belirlendiği aşamada sigorta yaptıran kişinin seçmiş olduğu şartlar da önemlidir.



Eczane, hastane, sağlık kuruluşunun ne kadar yaygın olduğu gibi durumlar fiyatı etkileyen unsurlar olarak bilinir. Ek teminatlar da sigortalı kişi tarafından belirlenir. Bazı ücretler standart olup bazı teminatlar da sigortaya dahil edildiği takdirde sigortanın ücreti farklılık gösterecektir. Genel sağlık sigortası ücretine bakıldığı zaman ise asgari ücret tutarının %3 kadar bir oranını kapsar. Bu sebepten dolayı aylık olarak prim tutarı ise 107,33 TL olarak hesaplanmıştır.