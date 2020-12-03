Sağlık İdaresi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Sağlık İdaresi Bölümü, sağlık sektöründe idarecilik yapacak kendini yetiştirmiş ve donanımlı öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar.

Sağlık İdaresi Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Sağlık İdaresi Bölümü, sağlık ile ilgili yönetimin gerekli olduğu pek çok alanda çalışacak öğrencilerin yetiştirilmesini amaçlıyor. Bu bölümde lider ruhlu, disiplinli, sağlık sektörüne ilgili, kararlı ve soru sorumluluk sahibi yönetici adayları yetiştirilmesi amaçlanır.

Sağlık İdaresi Bölümü Nedir?

Sağlık İdaresi Bölümü, sağlık kuruluşların en doğru ve en iyi şekilde yönetilmesini sağlayacak sorumluluk sahibi yönetici adayları yetiştirilmesini sağlar. Sağlık İdaresi Bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölümde sağlık yönetimi ile ilgili pek çok ders veriliyor. 4 yıllık lisans bölümünü bitirenler, “Sağlık İdaresi Lisans Diplomasını’’ almaya hak kazanır.

Sağlık İdaresi Bölümünün Amacı Nedir?

Sağlık İdaresi Bölümünün amacı, büyük ve küçük pek çok sağlık kuruluşunun yönetim ve faaliyetlerini düzenleyecek özgüvenli, disiplinli, sorumluluk sahibi olan, lider ruhlu ve takım çalışmasına uyumlu yönetici adayları yetiştirmektir. Bu Bölümü bitiren öğrenciler, çalıştıkları sağlık kuruluşunu en iyi şekilde mevzuata uygun bir şekilde yönetecek yetkinliği kazanmış olmalıdır.

Sağlık İdaresi Bölümünün Mezunu Ne İş Yapar?

Sağlık İdaresi Bölümü mezunları, çalıştıkları sağlık kuruluşunun en iyi şekilde işletilmesi, hastaların en hızlı şekilde ve en uygun tedavi ile iyileşip sağlığına kavuşturulmasını takip eder. Aynı zamanda bu bölümden mezun olan kişiler, kurumun harcamalarını, gelir ve giderlerini düzenlemeyi sağlar. Bu bölümden mezun olan kişiler sağlık kurumlarında pek çok pozisyonda yöneticilik yapma imkanı bulabilir. Devlet hastanelerinde, özel hastanelerde ve kamuda pek çok alanda bu bölümden mezun olan kişiler çalışma fırsatı bulabilir.

Sağlık İdaresi Bölümü Kaç Yıllıktır?

Sağlık İdaresi Bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Ama bazı üniversiteler İngilizce hazırlık programı uygulattıkları için eğitim süresi 5 yıla çıkabilir.

Sağlık İdaresi Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Sağlık İdaresi Bölümü okumak için TYT ve AYT sınavlarına girerek bu sınavlardan bölüme girebilmek için yeterli puan almanız gerekir. Aynı zamanda bu bölümü okuyacak kişilerin lider ruhlu olması ve yönetici vasfına sahip olması gerekir

Sağlık İdaresi Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Sağlık İdaresi Bölümü, Türkçe okutulan bir bölümdür. Fakat bazı Üniversiteler, öğrencilerine 1 sene İngilizce hazırlık sınıfı okutuyor. Bu sayede daha donanımlı yönetici adaylarının yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Sağlık İdaresi Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Sağlık İdaresi Bölümü TYT ve AYT’den alacağınız puan türüne göre öğrenci alır. Bu bölümde okuyacak öğrencilerin sağlık sektörüne ilgisi olması gerekir.

Sağlık İdaresi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Sağlık kurumlarında kalite yönetimi

Sağlık bilimlerinde ve yönetiminde etik

Sağlık kurumlarında bilgi sistemleri

Sağlık kurumlarında operasyon yönetimi,

Tıbbi cihaz ve malzemeler

İnsan kaynakları yönetimi

Sağlık hizmetlerinde araştırma ve değerlendirme

Sağlık kurumları mevzuatı

Sağlık kurumlarında iletişim

Sağlık kurumlarında iletişim

Sağlık İdaresi Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Sağlık İdaresi Bölümü mezunları, kamu ve özel sektör içinde bulunan sağlık kuruluşlarına, hastanelerde karar alıp verme yetkisine sahip olarak planlama yapıp bunları uygulayacak kişilerdir. Bu kişiler sağlık kuruluşlarının en doğru şekilde yönetilmesinden sorumludur.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Sağlık İdaresi Bölümü mezunları, kamu ve özel pek çok sağlık kuruluşunda görev alır. Kamuda görev almak isteyen kişiler KPSS’ye girerek yeterli puan alması gerekir.

Sağlık İdaresi Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Sağlık idaresi Bölümü mezunları, sağlık kuruluşlarında çalışma imkanı bulur.

Sağlık İdaresi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu)

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)

ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)

UFUK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR)

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)